Le auto più vendute a settembre 2020: trionfa la Golf 8, Tesla Model 3 domina le BEV

JATO Dynamics ha appena rilasciato i dati relativi alle vendite auto in Europa (27 mercati) nel mese di settembre 2020, un periodo molto particolare che da una parte ha segnato la fine dell’estate, dall’altra il ritorno della pandemia da Coronavirus in diversi Stati. Andiamo dunque a scoprire com’è andata.

Overall, a guardare tutte le alimentazioni, a vincere è stata la nuova Volkswagen Golf 8, con ben 28.731 unità consegnate, secondo posto per l’ottima Opel Corsa 2019, mentre la Renault Clio si è attestata al terzo posto.

Per la Top 10 completa guardate pure in basso perché adesso vogliamo passare alle 100% elettriche: la Tesla Model 3 è risultata ancora la BEV più venduta con 15.702 unità, seconda la Renault Zoe a 11.023 e terza la novità Volkswagen ID.3 con 7.897 unità - tra l’altro abbiamo provato l’elettrica tedesca proprio ieri 29 ottobre, non perdetevi i nostri approfondimenti in arrivo.

Guardando alle Plug-in Hybrid, quasi pareggio per la Mercedes-Benz Classe A e la Volvo XC40, più distaccata invece l’Audi Q5. In campo ibrido (Hybrid/Mild Hybrid) trionfa la Toyota Corolla con 15.093 unità, seconda la Ford Puma 2020 con 12.251 vetture, terza la Toyota C-HR con 11.991 auto.

Guardando ai segmenti, le ultracompatte (Corsa, Clio e 208 le più vendute) dominano la scena con il 19% delle vendite totali, abbiamo poi le compatte (Golf, Classe A e Octavia le più richieste) al 17,7%, inseguono City Car e Mid Size.