Le auto più vendute a ottobre 2021 in Italia: volano le elettriche ma manca Tesla

Ottobre 2021 è ormai archiviato, possiamo così scoprire quali sono state le auto più vendute in Italia alimentazione per alimentazione - e non mancano le sorprese.

Prima di iniziare con le classifiche è interessante vedere come il GPL nel solo mese di ottobre abbia perso il 26,3%, probabilmente a causa degli ultimi rincari alla pompa (per approfondire di più: GPL e metano costano di più). Il metano ha addirittura perso il 69,1% a ottobre, volano invece le ibride al +23,4% e le Plug-in Hybrid al +505,4%. En plein per le elettriche: +653,3%. Scopriamo dunque le auto a benzina più vendute in Italia a ottobre 2021:

Volkswagen T-Cross: 1.798 Citroen C3: 1.708 Volkswagen Polo: 1.561 Hyundai i10: 1.278 Ford Ecosport: 1.277 Volkswagen T-Roc: 1.148 Fiat Panda: 892 Opel Corsa: 896 Kia Picanto: 793 Peugeot 208: 785



Guardando al gasolio, a trionfare sono state soprattutto Jeep Compass e Jeep Renegade:

Jeep Compass: 991 Jeep Renegade: 954 Peugeot 2008: 763 Peugeot 3008: 755 Fiat Tipo: 703 Citroen C3: 693 Fiat 500L: 677 Volkswagen T-Roc: 646 BMW X1: 645 Mercedes Classe A: 623



Fra le Mild Hybrid e le Full Hybrid domina la Fiat Panda Hybrid, seguita da Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic e Fiat 500 Hybrid:

Fiat Panda: 8.969 Lancia Ypsilon: 2.747 Fiat 500: 2.154 Toyota Yaris Cross: 1.571 Suzuki Swift: 1.334 Suzuki Ignis: 1.166 Hyundai Tucson: 1.130 Toyota Yaris: 882 Ford Focus: 879 Nissan Qashqai: 819



Passiamo ora alle Plug-in Hybrid, con la Jeep Compass 4xe al primissimo posto:

Jeep Compass: 568 Volvo SC40: 363 Jeep Renegade: 315 Peugeot 3008: 272 BMW x1: 239 Audi Q3: 223 Renault Captur: 218 Lynk & Co. 01: 178 Mercedes GLC: 177 Mini Countryman: 176



Fra le elettriche invece ottobre 2021 è stato il mese della mitica Dacia Spring, seguita dalla Fiat 500 elettrica e la Smart EQ ForTwo:

Dacia Spring 1.777 Fiat 500 elettrica 1.060 smart EQ fortwo 621 Renault Twingo electric 532 Renault Zoe 341 Peugeot e-2008 301 Volkswagen ID.3 266 Volkswange e-up! 222 Peugeot e-208 173 Opel Corsa-e 165



Chiudiamo infine con le 10 auto a GPL più vendute di ottobre 2021:

Dacia Sandero: 1.364 Dacia Duster: 1.015 Fiat Panda: 981 Renault Captur: 890 Renault Clio: 766 Kia Stonic: 409 Kia Sportage: 388 Kia Picanto: 321 Lancia Ypsilon: 225 DR DR3: 194



E le 10 auto a metano più vendute:

Seat Arona: 363 Fiat Panda: 287 Volkswagen UP!: 192 Seat Ibiza: 105 Volswagen Polo: 103 Volkswagen Golf: 90 Skoda Kamiq: 83 Audi A3: 71 Lancia Ypsilon: 42 Skoda Octavia: 23

Guardando alle vendite green, fa davvero strano non trovare la Tesla Model 3 nella Top 10, un modello che ha dominato per mesi in tutta Europa ma che ha avuto di recente qualche problema con le consegne - e soprattutto è stato assalito da un’ottima concorrenza. Ottimo il risultato della Dacia Spring che abbiamo guidato in anteprima al tempo dell’uscita, bisogna poi sottolineare la vittoria di Twingo E-Tech Electric su Zoe E-Tech Electric, con la piccola preferita alla grande (per saperne di più, qui trovate la nostra prova di Twingo Electric, qui la prova di Zoe Electric). Fanalini di coda della Top 10 invece le sorelle e-208 e Corsa-e.