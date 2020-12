Le auto più vendute a novembre 2020: mercato a -8,3%

Per il mercato dell’auto italiano, novembre 2020 è stato un altro mese nero. I dati ufficiali UNRAE parlano di un -8,3% rispetto allo stesso periodo del 2019, con appena 138.405 veicoli immatricolati. Ma quali sono state le auto più vendute?

A vincere è stata, ancora una volta, la Fiat Panda, regina indiscussa da oltre 10 anni. 10.908 le vetture registrate, mentre al secondo posto troviamo - grazie a un ottimo balzo felino - la nuova Toyota Yaris con 4.529 unità. Terzo posto per la Fiat 500, che ha venduto 4.258 unità.



La Panda figura anche come auto ibrida più venduta, con ben 5.448 unità elettrificate vendute a novembre. Insegue ancora la Toyota Yaris, con 4.037 unità, terzo posto per la Lancia Ypsilon Hybrid, con 3.406 vetture. Guardando alle Plug-in Hybrid, il pubblico italiano ha dimostrato un particolare amore verso il nuovo Jeep Compass 4xe, con 923 unità vendute. Secondo il Renault Captur, terza la Mercedes-Benz Classe A.



Fra le 100% elettriche vince - seppur di poco - la Volkswagen Up! con 657 unità, seconda la Smart fortwo a 558, terza la Renault ZOE a 554. La Top 10 elettrica continua con Fiat 500e, Renault Twingo, Tesla Model 3 solo sesta, MINI EV, Peugeot e-208, Hyundai Kona e Smart forfour.