Auto più vendute al mondo: nella Top 10 solo 5 marchi. Toyota e Tesla da record

Sono solo 5 le case automobilistiche che si spartiscono la top 10 dei veicoli più venduti di tutto il 2022, secondo i dati pubblicati nelle scorse ore da JATO Dynamics. A sorprendere è in particolare Tesla.

La Tesla Model Y è stata l'auto più venduta nel Q1 2023 in Europa confermando quanto di buono fatto vedere durante l'anno passato. E' infatti stata la terza auto più venduta dell'anno con 747mila unità piazzate in tutto il mondo. Sorprende in particolare l'incremento rispetto al 2021, leggasi un +91% che di conseguenza segnala come le immatricolazioni della Model Y siano quasi raddoppiate rispetto all'anno precedente.

Un altro dato che forse potrebbe stupire è che la Model Y ha piazzato più auto nel mercato cinese che in altri Paesi, precisamente il 44 per cento, con il 34% negli Stati Uniti e il 19% in Europa. Numeri che ci dicono quanto la Model Y sia un'auto mondiale, visto che è l'unica nella top 10 che appare distribuita in maniera tutto sommato equa fra i tre continenti, e che fanno capire come la Tesla Model Y potrebbe divenire l'auto più venduta del 2023 in assoluto.

Nel 2022 lo scettro di auto maggiormente commercializzata è andato alla Toyota RAV4, con 1.016.000 vetture, seguita dalla Corolla, l'auto più venduta di tutti i tempi, che si è fermata a quota 992mila. Medaglia di legno per un'altra giapponese come la Honda CR-V, mentre in quinta posizione troviamo la Toyota Camry, vettura che si divide fra Cina e Stati Uniti e che nel Vecchio Continente è invece poco conosciuta.

Sesto posto per il pick-up Toyota Hilux, mentre in settima posizione troviamo la Nissan Sentra, davanti alla Corolla Cross. A chiudere la top ten troviamo la Ford F-150 e la Tesla Model 3.

Felipe Munoz, analista globale di JATO Dynamics, ha commentato i dati dicendo: “Il calo registrato nel 2022 non è stato inaspettato, dati i problemi della catena di approvvigionamento e la carenza globale di semiconduttori con cui l'industria ha dovuto fare i conti. Mentre gli OEM sono stati in grado di superare la tempesta, sono emerse nuove sfide. Come dimostrato dal più grande vincitore della quota di mercato dello scorso anno, BYD, i produttori d'auto cinesi in prima linea nella transizione dei veicoli elettrici stanno rapidamente prendendo piede nei mercati con un'offerta sempre più competitiva e conveniente. Per far fronte a questa sfida, Tesla ha iniziato a tagliare i prezzi e le case occidentali affermate saranno costrette a seguirne l'esempio se vogliono mantenere la loro posizione sul mercato”.

Irina Dedova, Area Manager di JATO Dynamic per l'Europa orientale ha aggiunto: “Il ritiro dei marchi occidentali ha creato un'opportunità per la Cina di espandere la propria presenza nel mercato automobilistico russo, il 21° più grande a livello globale nel 2022”. Al link sottostante tutti i dati completi del report JATO 2022.