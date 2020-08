Le auto più vendute in Italia negli ultimi 15 anni: il grafico interattivo

Quali auto hanno acquistato maggiormente gli italiani negli ultimi 15 anni? O meglio, per dirla in modo più diretto: quali sono le vetture più vendute dal 2005 al 2020? TrueNumbers, raccogliendo i dati ufficiali dell'UNRAE, ha creato una deliziosa infografica interattiva.

La tabella racconta un'Italia affezionata alle citycar, soprattutto Fiat e Lancia, ma anche una discreta passione per le auto straniere. Nel 2005 la regina assoluta era la mitica Fiat Punto (che presto potrebbe tornare con piattaforma francese), tallonata dalla Fiat Panda e dalla Ford Fiesta. Un podio praticamente simile al 2006, che però ha visto un rafforzamento marcato sia di Punto che di Panda.



Nel 2008 i primi sostanziali cambiamenti: la Punto inizia a cedere terreno alla Panda, con la Fiat 500 in grande spolvero e in risalita fino alla terza posizione. Nel corso del 2011 il sorpasso: la Fiat Panda conquista il primo posto e da quel momento non lo lascia più. Punto rimane seconda fino al 2015, quando viene sovrastata dalla Lancia Ypsilon (seconda ancora oggi).



La vera novità della chart è forse la Dacia Duster, capace di debuttare in Top 10 nel 2018 e scalare la classifica fino al terzo posto del 2019, davvero ben fatto Renault! Per vedere in dettaglio tutti i cambiamenti dal 2005 al 2019 giocate pure con il player creato da TrueNumbers.