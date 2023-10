La Fiat Panda è l'auto più venduta d'Italia: quanto costa a fine 2023?

Ormai è una consuetudine, nella classifica delle 10 auto più vendute in Italia a settembre 2023 si trova all'apice ancora una volta Fiat Panda. L'utilitaria storica e celebre si conferma la scelta numero uno degli italiani.

Questa terza generazione di Fiat Panda, inaugurata nel pieno dell'era Marchionne nel 2012, è ormai giunta agli ultimi vagiti. Probabilmente l'ultimo restyling della Panda sarà proposto nel corso del 2024 per poi passare alla generazione successiva nel 2025. Ad oggi però Panda è più viva che mai, con un numero di unità immatricolate che, nel 2022, si è attestato a 103.384 vetture.

In questo momento Fiat Panda ha un prezzo di listino base che parte da 14.250 euro online, tuttavia la stragrande maggioranza delle unità vendute fanno parte della gamma in pronta consegna che permette di avere fortissimi sconti sul prezzo di listino e di poterla acquistare anche al di sotto dei 10.000 euro. La capillarità dei concessionari Fiat in tutto il paese gioca anch'esso un ruolo chiave per la diffusione della di Fiat Panda.

Le versioni ad oggi acquistabili sono due: Fiat Panda (base) e Fiat Panda Cross. Panda base di per sé ha al suo interno il minimo indispensabile, già con il pack city da 750 euro però si aggiunge il sistema Uconnect con display da 5 pollici, sensori di parcheggio, comandi al volante e sedili regolabili; aggiungendo altri 299 euro otteniamo il pack D-FENCE che include un sistema di filtro abitacolo e un purificatore dell'aria.

La versione Cross invece aggiunge un Pack di serie che include principalmente dei cerchi Style da 15" Bicolore, sistema Uconnect con touchscreen da 7 pollici, vari sensori fra cui quello crepuscolare e di pioggia, una serie di personalizzazioni estetiche che includono paraurti frontali laterali e posteriori e comandi al volante. Questa versione ha un prezzo di partenza di 17.250 euro e anch'essa include la possibilità di aggiungere il Pack D-Fence.

Fiat Panda adotta il classico motore Fiat 1,0 da 70 cavali a tre cilindri, al quale si somma un piccolo motore ibrido BSG che permette di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione, immagazzinarla in una batteria al litio da 11 Ah di capacità e che eroga una potenza massima di 3,6 kW.