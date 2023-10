Quanto costa la Dacia Sandero a fine 2023? Solo la Panda vende più di lei

Stabilmente in vetta alla classifica delle 10 auto più vendute del 2023 troviamo la Dacia Sandero, in seconda posizione. Ormai la citycar economica del brand rumeno è una garanzia per il consumatore che è alla ricerca di semplicità, ma che necessita di funzionalità comunque "al passo con i tempi".

La gamma Sandero, giunta ormai alla sua terza generazione, si divide in due macro categorie popolate da due concetti differenti dell'auto: la versione Stepway e la versione Streetway. Dacia Sandero Stepway è un crossover compatto e versatile. Ha un look robusto, linee decise, fari a LED e un’altezza da terra più alta della versione Streetway. Il suo prezzo parte da 15.200 euro.

La Sandero Streetway invece, è una citycar compatta e versatile per la vita di tutti i giorni. Grazie alle linee robuste e al muso ridisegnato, sottolineato anch'esso dalla nuova firma luminosa con fari a LED caratteristici di questa nuova iterazione della gamma. Al suo interno, grazie a una delle migliori abitabilità della sua categoria, al bagagliaio e ai generosi vani portaoggetti, Sandero Streetway si adatta alle esigenze della quotidianità, rimanendo una scelta più che sensata per molti utenti. Questa variante parte da 12.500 euro.

Entrambe le versioni sono disponibili con il motore ECO-G12. Dacia Sandero è dsponibile in due motorizzazioni: una con motore 1.0 a benzina da 90 CV e l'altro a benzina-GPL da 100 CV. Per il 2027 è prevista una versione della Dacia Sandero completamente elettrica a un prezzo (seppur non confermato) che sarà abbastanza basso. Le emissioni di CO2 attuali invece variano da 108 a 140 g/km e i consumi nel ciclo misto variano dai 5,2 a 6,7 l/100 km.