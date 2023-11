Le auto più vendute in Italia a ottobre 2023: la Jeep Avenger a un passo dalla Top 3

Quali sono state le auto più vendute in Italia nel mese di ottobre 2023? UNRAE ha appena pubblicato i dati ufficiali, è arrivato dunque il momento di scoprire quali sono stati i modelli più immatricolati negli ultimi 31 giorni. Nell’articolo analizzeremo le prime 10 posizioni, in basso invece trovate la Top 50 completa.

Come tradizione partiamo dalla decima casella: la Renault Clio inaugura la Top 10 di ottobre 2023, anche grazie all’ultima generazione presentata pochi mesi fa (proviamo la nuova Renault Clio Full Hybrid in Belgio). La compatta francese ha venduto 2.394 unità. Sopra di lei, in nona posizione, abbiamo la Fiat 500X, ancora più su in ottava posizione la Ford Puma con 2.561 vetture. Al settimo posto un’altra Renault, ovvero la Captur, capace di immatricolare 3.135 unità.

In attesa che arrivi la nuova Citroën ë-C3 elettrica da 23.900 euro, la classica Citroën C3 è la sesta auto più venduta in Italia a ottobre 2023 con 3.352 unità. Quinta la Toyota Yaris Cross con 3.513 vetture, mentre la Jeep Avenger è riuscita a strappare la quarta posizione per una sola unità: ne ha collezionate 3.514.

Con il podio si sale sopra le 4.000 unità: la Lancia Ypsilon è infatti la terza auto più venduta con 4.226 unità. Seconda l’ormai inarrestabile Dacia Sandero con 5.312 unità, che pian piano prova ad avvicinarsi alla regina assoluta, la Fiat Panda, che con ottobre 2023 aggiunge altre 11.030 unità al suo bottino annuale.

A tal proposito dopo 10 mesi la Fiat Panda è l’auto più venduta in assoluto in Italia, con 84.398 unità. Seguono a ruota la Dacia Sandero con 41.274 unità e la Lancia Ypsilon a 37.883 unità. La Top 10 continua con la Fiat 500, la Toyota Yaris Cross, la Volkswagen T-Roc, la Jeep Renegade, la Dacia Duster, la Ford Puma e la Renault Captur. In basso la Top 50 completa.