Le auto più vendute in Italia a novembre 2023: la Avenger batte ancora la Yaris Cross

Dicembre è finalmente arrivato e per noi che ci occupiamo di automotive significa una sola cosa: nuovi dati UNRAE relativi al mese precedente. Scopriamo dunque quali sono state le 10 vetture più vendute in assoluto a novembre 2023, in basso inoltre potete consultare la top 50 completa.

Partiamo come di consueto dall’ultima posizione della Top 10: un po’ a sorpresa si è piazzata la Toyota AYGO X, che ha venduto 2.584 unità nel mese appena terminato. Nono posto per la Nissan Quashqai con 2.902 unità, mentre all’ottavo troviamo la Citroen C3 con 2.931 vetture (e chissà cosa succederà con l’arrivo sul mercato della nuova Citroen e-C3 elettrica da 25.000 euro).

Settimo posto per la Ford Puma che fa spesso capolino nelle Top 10 mensili: questo mese ha venduto 2.970 vetture. La Dacia Duster si è piazzata sesta con 3.117 unità, e anche qui sarà bello vedere di quali prestazioni sarà capace la vettura rumena con l’arrivo della nuova Dacia Duster 2024 vista in anteprima.

Entriamo così nella Top 5: la Toyota Yaris Cross si è fermata a 3.182 unità, con la Jeep Avenger che è riuscita a fare leggermente meglio e a vendere 3.289 vetture. Certo di strada per il podio bisogna ancora farne tanta: la Lancia Ypsilon ha venduto 4.002 unità, mentre la Dacia Sandero è seconda con 4.865 vetture. Prima, neanche a dirlo, è la Fiat Panda, sempre prima con 11.237 vetture. La piccola torinese è di fatto “il Max Verstappen delle classifiche di vendita italiane”, vince sempre lei, chissà se prima o poi qualche modello riuscirà a rubarle lo scettro.

Guardando alla classifica cumulativa dell’anno, nei primi 11 mesi del 2023 la Fiat Panda è stata l’auto più venduta in assoluto con 95.633 unità, seconda la Sandero con 46.138 e terza la Lancia Ypsilon con 41.884 vetture. In basso, lo ricordiamo, la Top 50 completa di UNRAE.