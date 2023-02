Il mercato auto respira a gennaio 2023: +19% in Italia

Forte impennata del mercato dell'auto in Italia a gennaio 2023, anche se le auto elettriche continuano a restare di nicchia. Rispetto al gennaio del 2022 le immatricolazioni sono state pari al 18,96 per cento in più, per un totale di 128.301.

Come sottolineato da Unrae si tratta di un risultato positivo dovuto principalmente a due fattori, a cominciare da una maggior disponibilità di vetture presso la rete di vendita. Secondariamente, si tratta di un effetto statistico legato ad una base di confronto molto bassa con lo scorso autunno-inverno, periodo che è stato tutt'altro che florido per il mercato dell'auto per via della crisi dei semiconduttori. Se si prende quindi in considerazione il periodo pre-pandemia del 2019, il dato è eloquente: -21,7%.

Analizzando le prime dieci posizioni si conferma un forte interesse degli italiani per le utilitarie, per una questione soprattutto di prezzi, ma anche per i SUV compatti, mercato che si conferma in forte crescita. Una top 10 in cui Stellantis la fa da padrone ma non mancano modelli di altri case come Toyota e Dacia.

Ma vediamo nel dettaglio le dieci auto più vendute in assoluto in Italia a gennaio 2023 a cominciare dalla Fiat Panda che continua ad essere la regina del mercato italiano con 10.684 unità consegnate, mentre in seconda posizione, forse un po' a sorpresa, troviamo la Jeep Renegade con 4.384 vetture, quindi Dacia Sandero al terzo posto a quota 4.098. Medaglia di legno per la Fiat 500 (3.660) e a completare la top five troviamo, con 3.582 unità, la Lancia Ypsilon, fresca di versione 2023 con Apple CarPlay e Android Auto.

Sesto piazzamento per un'altra Dacia, la Duster, quindi troviamo la Toyota Yaris, la T-Roc, la Yaris Cross e infine, in decima posizione, la Renault Captur. Un elenco che ricalca in parte la classifica delle 10 auto più vendute in Italia nel 2022 e che ancora una volta evidenzia la latitanza delle vetture green, così come testimoniato dalle 10 auto elettriche più vendute in Italia a gennaio 2023, i cui numeri registrati sono stati davvero bassi.