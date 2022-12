Quali sono le auto più vendute in Europa a novembre 2022? Boom di Tesla

Le auto elettriche si confermano come la categoria in maggiore ascesa in quanto a vendite, e la conferma la si è avuta dai dati riguardanti le auto più commercializzate in tutta Europa a novembre del 2022: a trionfare è stata la Tesla Model Y.

Il SUV elettrico prodotto dall'azienda di proprietà di Elon Musk, stando ai dati ufficiali di JATO, è stata l'auto più venduta in assoluto durante lo scorso mese, piazzando 19.169 esemplari, pari a circa il 20% sul totale delle vendite. La Tesla Model Y è riuscita a battere sul filo di lana la Dacia Sandero, che invece si è fermata a 18.781 immatricolazioni, mentre la medaglia di bronzo è andata alla Toyota Yaris, fra le ibride più vendute anche in Italia, con 17.320 modelli venduti.

Bene anche la nostra Fiat 500, medaglia di legno a quota 17.238, davanti alla Peugeot 208 con 15.613 immatricolazioni. Analizzando la Top 10 troviamo un incremento nelle vendite di Volkswagen Golf, che ha piazzato quasi 15.000 esemplari in tutto il Vecchio Continente, che rispetto allo stesso mese del 2021 significa un aumento pari a quasi il doppio. Calano invece Renault Clio e Volkswagen T-Roc, con un -10% e un meno 5% rispetto a novembre 2021, mentre aumentano le vendite della Toyota Yaris Cross, 13.282 modelli piazzati pari ad un ottimo +56% rispetto allo stesso mese di un anno fa.

Ma il boom più clamoroso è stato segnato da un'altra Volkswagen, precisamente la Tiguan, con un +223% rispetto a novembre 2021, grazie a 12.739 modelli venduti. Dalla classifica dei 10 modelli più venduti a novembre 2022 in Europa spariscono Citroen C3 e Opel Corsa, senza dubbio fra le auto appartenenti al Segmento B più vendute degli ultimi anni, mentre spicca la Kuga con 8.071 esemplari piazzati, nonostante Ford abbia annunciato una rivoluzione sul mercato europeo.

Tra le ibridi plug-in attenzione anche la Classe A di Mercedes, nonché la BMW Serie 3, davanti alla Kia Sportage e alla Hyundai Tucson (3.315). Infine, prendendo in considerazione solo le full electric, dietro alla Model Y troviamo un'altra Tesla, la Model 3, di recente trasformata in carro funebre, davanti alle Volkswagen ID.4 e ID.3.