Auto più vendute in Europa: le elettriche superano ancora le diesel

Secondo i dati UNRAE il mercato dell'auto in Europa continua a crescere, registrando la quindicesima crescita mensile consecutiva a ottobre. Con 1.039.253 immatricolazioni, si evidenzia un aumento del 14,1% rispetto a ottobre 2022. Tempo fa vi abbiamo lasciato la top 10 delle auto più vendute a ottobre 2023.

Nei cinque principali mercati europei a ottobre, la Francia guida con un aumento del 21,9%, seguita dall'Italia (+20,0%), la Spagna (+18,1%), il Regno Unito (+14,3%) e la Germania (+4,9%). Nell'arco dei dieci mesi, l'Italia mostra la maggiore crescita (+20,4%), seguita dal Regno Unito (+19,6%), la Spagna (+18,5%), la Francia (+16,5%) e la Germania (+13,5%).

L'Italia è il quarto mercato in termini di immatricolazioni sia a ottobre che nei dieci mesi. Tuttavia, nella classifica delle auto elettriche plug-in (ECV), l'Italia rimane l'ultimo mercato, con una quota dell'8,2%, di cui il 4,1% per le BEV e il 4,1% per le PHEV. Al contrario, la Germania registra un aumento delle BEV al 17,1% e delle PHEV al 7,5%. Nel complesso del mercato europeo a ottobre, le BEV rappresentano il 15,2%, mentre le PHEV sono all'8,6%.

In termini di vetture elettriche nei primi dieci mesi, l'Italia è ancora in fondo alla classifica con una quota del 3,9% per le BEV e del 4,5% per le PHEV (ecco le 10 auto elettriche più vendute a ottobre). La Germania, la Francia, il Regno Unito e la Spagna superano ampiamente l'Italia in entrambe le categorie. A livello europeo, le BEV rappresentano il 15,2%, mentre le PHEV sono al 7,6%.