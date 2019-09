L'auto più venduta in Olanda è la Tesla Model 3! Battute VW Polo e Ford Focus

Mentre Tesla continua ad espandersi sul mercato europeo, raggiungendo Paesi quali Romania, Polonia e Ungheria, in altri macina vendite importanti con la Model 3, come quanto accaduto in Regno Unito, dove è stata la terza vettura preferita dagli inglesi. Oggi arrivano ottime notizie anche dall'Olanda.

Nella regione dei tulipani la berlina californiana ha ecceduto ogni previsione, piazzandosi al primo posto della classifica dei modelli di auto più vendute con le sue 10.000 unità piazzate. Il suo successo si estende a tappeto sul vecchio continente, infatti le Model S e X in mercati quali Spagna, Austria, Belgio e anche Italia vendevano poche centinaia di esemplari l'anno. Ma dal debutto della Model 3 è cambiato tutto.

L'Olanda è sempre stato un mercato importante per Tesla, infatti ad oggi solo in Norvegia si stanno riscontrando apprezzamenti similari, infatti la berlina EV ha praticamente ammazzato il diesel nel paese scandinavo registrando numeri record.

Anche in Olanda però i numeri impennano. Secondo i dati forniti da kentekenradar sono già state registrate 2.261 nuove Model 3 nel solo mese di Settembre, portando il totale dell'anno solare ben oltre le 10.000 unità. Al secondo posto si è piazzata la Volkswagen Polo (9.529 unità), mentre sul gradino più basso del podio c'è la Ford Focus (8.265 unità).

Durante questo trimestre Tesla ha già distribuito oltre 4.000 vetture nel Paese, e si punta a raggiungere quota 5.000 entro la fine del mese corrente.