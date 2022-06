Quali sono state le auto più veloci del Festival di Goodwood? Scopriamo la Top 10

Il Festival of Speed di Goodwood è uno degli eventi più interessanti dell’anno, perché in pochi giorni condensa la presentazione di nuove vetture, l’esposizione di bellezze del passato e soprattutto la sfilata e la gara cronometrata sulla lingua d’asfalto di fronte alla villa di Lord March. Dunque quali sono le auto più veloci dell’edizione 2022?

Come sappiamo, la mini-Batmobile McMurtry Speirling è stata la più veloce di sempre, abbassando il record precedente appartenente alla Volkswagen ID.R elettrica, ma non sono mancate altre vetture degne di nota. Per scoprirle tutte e dieci vi invitiamo a gustarvi il filmato in alto, che la salita cronometrata di ognuna di esse, dalla meno rapida a quella più veloce, mentre in queste righe ci limitiamo a consigliarvi quelle che non possono passare assolutamente inosservate.

Ford aveva annunciato qualcosa di elettrizzante in serbo per Goodwood, e ha mantenuto le promesse. Il Ford Transit Supervan è tornato in forma elettrica e con 2.000 CV, e ha dimostrato quando possa essere veloce sulla hillclimb dell’evento.

Travis Pastrana è riuscito però a fare di meglio, presentandosi al Festival con la sua Subaru GL Family Huckster dotata di una strana e complessa aerodinamica attiva, con una carrozzeria composta da diverse parti mobili in grado di alzarsi ed abbassarsi in base alla velocità e alle fasi di accelerazione e decelerazione.

Gli amanti del passato potranno rifarsi gli occhi e le orecchie godendosi la run della Jaguar XJR-12D che ha corso a Le Mans nel 1990, mentre chi apprezza le tecnologie più moderne avrà modo di posare gli occhi sulla Porsche 718 GT4 ePerformance, evoluzione dell’incredibile Porsche Mission R elettrica da oltre 1.000 CV. Infine, a rendere il tutto ancor più variegato ci pensa la H24 Green GT, un prototipo da corsa a idrogeno.