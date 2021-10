Quali sono le auto che vedremo in Transformers 7? C'è anche una leggendaria moto italiana

L’estate 2022 porterà con sé un nuovo capitolo della saga dedicata ai Transformers, arrivata al settimo capitolo. Sebbene non sia una pellicola dedicata al mondo dei motori, senza dubbio le sue auto sono una componente fondamentale, tanto che alcune di esse sono diventate delle vere e proprie icone. Quindi scopriamo le auto di Transformers 7.

Prima di individuare alcune delle nuove protagoniste, ci teniamo a precisare che il settimo capitolo della serie, Transformers: Rise of the Beasts, è il sequel di Bumblebee, la pellicola uscita nel 2018, e al suo interno ci saranno eventi accaduti nel 1994, molti anni prima rispetto al capitolo originale diretto da Michael Bay.

Per questo motivo le auto protagoniste del film sono state pescate nel periodo dei primi anni ‘90, e le possiamo vedere grazie ad un’immagine postata su Instagram dal director Steven Caple Jr., mentre altre foto arrivano direttamente dalla pagina Facebook Transformers Cars. Chiaramente non può mancare Bumblebee, l’Autobot che ha reso iconica la Chevrolet Camaro vista nel primo film (di recente molte delle Camaro Bumblebee della saga sono andate all’asta) che in questo settimo episodio si mostra con il restyling della seconda generazione condito con numerosi componenti dedicati alla guida in offroad che le danno un look quasi da rally safari.

Un’altra presenza imprescindibile è quella del leader degli Autobot, Optimus Prime, che è basato sull’iconico camion Freightliner colorato di rosso e blu. A completare le fila degli Autobot ci sono anche Mirage e Wheeljack rispettivamente basati su una Porsche 964 (a proposito, guardate la Porsche 964 elettrificata di Everrati) e sul mitico van Volkswagen T1, e infine Arcee, che prende vita dall’indimenticata Ducati 916.

Gli amanti delle auto giapponesi saranno invece ammaliati da Nightbird, che si trasforma partendo da una Nissan Skyline GT-R R33 grigia e ricca di dettagli in viola metallizzato, con tanto di body kit e gruppi ottici after-market. Nelle immagini vediamo anche un pick-up arancione e un camion in colorazione nera opaca. Il primo si tratta di un GMC Topkick che secondo le voci dovrebbe essere un nemico nella fazione dei Terrorcons, mentre il Mack nero dovrebbe legarsi a Scourge, un altro personaggio appartenente alla fazione appena citata. Quindi quale sarà il vostro robot, ehm, il vostro mezzo preferito in questo nuovo capitolo?