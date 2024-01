Le auto Vay senza conducente sono pilotate da remoto: parte il servizio a Las Vegas

Negli Stati Uniti i primi taxi autonomi senza alcun conducente hanno avuto parecchi problemi lo scorso anno, tanto che la California ha detto stop a Cruise. Ora però a Las Vegas è attivo un nuovo, particolare servizio: i mezzi di Vay non hanno conducente e sono pilotati da remoto.

La società europea Vay, con sede a Berlino, potrebbe aver trovato la giusta chiave per interpretare questo momento di passaggio dalle auto tradizionali a quelle autonome. Le disavventure di Cruise oltreoceano hanno dimostrato come la tecnologia relativa alla Guida Autonoma Totale sia ancora acerba per molti versi, con le vetture che spesso si bloccavano nel bel mezzo di un incrocio oppure diventavano d’intralcio per mezzi di soccorso e altri automobilisti (un robotaxi Cruise ha bloccato un’ambulanza dopo un incidente lo scorso mese di settembre). Vay ha invece interpretato la Guida Autonoma in maniera leggermente diversa.

Gli utenti di Las Vegas potranno da oggi prenotare una vettura Vay senza conducente tramite app e andare ovunque vogliano: a gestire il tutto ci sarà un operatore da remoto, capace di controllare ogni corsa e scongiurare - così - problemi relativi a vetture bloccate e quant’altro. Vay può vantare di essere stata la prima compagnia di vetture a Guida Autonoma a operare in Europa, partendo da Amburgo a inizio 2023; a maggio dello scorso anno è arrivato l’ok a operare negli Stati Uniti iniziando proprio da Las Vegas, con i primi test partiti lo scorso novembre.

Dopo diverse settimane di Early Access, ora il servizio Vay è ufficialmente attivo nella sfarzosa cittadina del Nevada, con i clienti che pagheranno una tariffa al minuto per le loro corse “senza conducente”, o per meglio dire “con conducente da remoto”. A tal proposito un viaggio su una vettura Vay costa solo 30 centesimi di dollaro per ogni minuto, 3 centesimi in caso di sosta lungo il percorso.