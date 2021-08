Le auto usate più vendute in Italia per andare in vacanza: la Top 10

Fra gli italiani e le automobili c’è sempre stato un rapporto di amore puro, diventato ancora più forte da quando il Coronavirus ha scoraggiato gli spostamenti con bus, treni e aerei. Ma quali sono le auto usate più vendute in estate per andare in vacanza (e non solo)?

Ce lo dice l’Osservatorio BrumBrum con un nuovo studio, il quale ha prodotto la classifica delle vetture preferite dagli italiani per andare in vacanza. Per chi ancora non conoscesse il portale BrumBrum.it: parliamo del primo rivenditore di auto online d’Italia raggiungibile a questo sito, che vende auto usate in arrivo non da privati, rimesse a nuovo e descritte nei minimi dettagli affinché non capitino brutte sorprese.

Per stilare questa classifica l’Osservatorio ha preso in considerazione le automobili che a maggio e a giugno 2021 hanno incrementato maggiormente le vendite rispetto alla media dei mesi precedenti. Ebbene a trionfare è stata sicuramente la Renault Captur, al secondo posto invece si è piazzata la BMW Serie 2 Active Tourer, dunque due auto alquanto spaziose. A sorpresa si è piazzata al terzo posto la Jaguar X-Type, mentre quarta è stata la Mégane Sporter, altra vettura molto spaziosa.

Chiude la Top 5 la Volvo XC90, la Top 10 invece viene completata da Kia Carens, Citroen C2, Citroen DS4, Lancia Musa e Citroen Xsara Picasso. Il 47% del totale è alimentato a gasolio, segno di come sul mercato dell’usato l’alimentazione vada ancora forte fra gli italiani. A proposito di auto usate, vi ricordiamo che con l’arrivo dei nuovi fondi il Governo ha inserito nell’Ecobonus anche le vetture di seconda mano.