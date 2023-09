Le auto usate più vendute in Italia sotto i 20.000 euro a luglio 2023

Dopo aver visto quali sono state le 3 auto usate più vendute su Autohero prima dell’arrivo dell’estate 2023, vediamo quali sono state le auto usate più vendute sotto i 20.000 euro a luglio 2023.

I dati sono stati elaborati dall’Osservatorio BrumBrum, il portale online per la vendita delle auto di seconda mano. Secondo l'Automobile Club d'Italia (ACI) e il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a luglio 2023 ci sono stati poco meno di 244.000 passaggi di proprietà, con un aumento del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ma quali sono stati i modelli più richiesti al di sotto dei 20.000 euro, la fascia più battuta dagli italiani?

Al decimo posto troviamo un caposaldo Fiat dell’ultimo decennio: la Fiat 500L, una monovolume compatta parecchio amata dagli italiani. Il nono posto appartiene alla Renault Clio, altro grande classico del nostro mercato assieme alla Ford Fiesta all’ottavo posto - Fiesta che Ford ha ormai mandato in pensione. Settimo posto per la Citroen C3, sesto per la Jeep Renegade, prima di entrare nella zona più calda della classifica.

La Top 5 è chiusa dalla Fiat 500X, mentre a sorpresa la Fiat Panda è arrivata solo al quarto posto, nonostante la citycar domini le classifiche di vendita del nuovo e sia al primo posto della Top 3 di Autohero nel Q2 2023. Arriviamo così al podio: Volkswagen Polo, Volkswagen Golf e l’inimitabile Fiat 500. Vi aspettavate una classifica di questo tipo?