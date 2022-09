Quante auto usate vende Tesla? Un business di proporzioni gigantesche

Tesla vende nuove auto come non mai, e fortunatamente per Elon Musk le sue fabbriche hanno ora meno colli di bottiglia rispetto a qualche tempo fa e possono evadere molti più ordini (Tesla evade molti più ordini). C'è però un altro business che la società non ignora affatto: il mercato delle Tesla usate.

Tesla ha un modo tutto suo di (ri)vendere auto usate. Non appoggiandosi a nessun rivenditore terzo o a concessionari, tutto avviene in casa, il che significa che la gestione dell'inventario è più diretta, il rapporto con i clienti non prevede filtri. Tesla prende in permuta le auto usate e le controlla, per poi immetterle di nuovo sul mercato tramite il suo sito (acquista una Tesla usata in Italia). La consegna poi avviene esattamente come le auto nuove, presso i Tesla Service. Un business model che piace moltissimo ai clienti, che infatti stanno portando la società ad avere un giro d'affari dell'usato pari a molte compagnie storiche del settore, quotate in borsa.

A dirlo è stato Jimmy Douglas, direttore delle vendite e delle consegne presso Tesla, secondo cui il mercato interno di auto usate è ormai "pari a rivenditori di auto usate quotati in borsa". Il manager stava probabilmente pensando a società come Carvana o AutoNation, che valgono fra i 4 e i 6 miliardi di dollari.

Capire quanto stia guadagnando Tesla dal mercato dell'usato non è semplice, nei conti dell'azienda non esiste una voce specifica, tutto è ammassato sotto l'etichetta "Service and other", di sicuro però è un mercato che cresce in modo esponenziale. Rispetto allo scorso anno la stessa voce "Service and other" ha fatto segnare una crescita di oltre il 50%, con incassi pari a 1,4 miliardi di dollari. Tesla sta anche ingrandendo il team in Nord America, le vendite inoltre sono in crescita senza che la società abbia mai realizzato uno spot: "La qualità dei nostri prodotti è la nostra migliore pubblicità. I nostri clienti soddisfatti valgono quanto uno spot al Super Bowl" ha detto Alex Liebl, il manager responsabile della qualità delle auto usate Tesla.