Auto usate, occhio alle app remote: precedente proprietario potrebbe prendere il controllo

Quando si acquista un'auto usata sono diverse le cose a cui bisogna fare attenzione, a cominciare ovviamente da chilometraggio, stato generale della vettura, manutenzione ordinaria e straordinaria, gomme ed eventuali sinistri.

Attenzione però ad un altro aspetto da non sottovalutare ed è quello della app remote, le applicazioni comandabili tramite smartphone e computer, che permettono di avere accesso a varie funzioni dell'auto senza essere fisicamente nello stesso mezzo.

Ovviamente le vetture più datate non godono di questo servizio, ma quelle di ultima generazione hanno quasi sempre un'app associata. Perchè questi software possono rappresentare un problema? Semplicemente perchè se non “scollegati”, il vecchio proprietario potrebbe continuare ad avere il controllo della sua precedente auto seppur non avendone diritto.

A dimostrazione di quanto tali programmi siano 'potenti', quanto accaduto negli scorsi mesi al tennista Nick Kyrgios, che ha subito il furto della sua Tesla Model X, vettura poi comandata a distanza dallo stesso atleta proprio tramite l'app.

Cosa fare quindi per evitare di incappare in qualche spiacevole inconveniente? Come consiglia l'ADAC, l'automobile club tedesco, una volta saliti in auto bisogna controllare il sistema di infotainment per vedere se vi sia ancora qualche smartphone collegato all'auto, e in caso affermativo bisognerà scollegarlo.

Solitamente bisogna accendere il computer di bordo, quindi andare su una voce che potrebbe chiamarsi “connetti servizi” e quindi disconnettere l'eventuale utente collegato. In caso contrario, è possibile resettare l'intero sistema riportandolo alle impostazioni di fabbrica.

Ovviamente chiunque è un po' navigato è a conoscenza di tale operazione ma le generazioni più in là con gli anni, quindi meno avvezze alle nuove tecnologie, potrebbero omettere tale questione.

Bisogna ricordare che collegandosi in remoto con l'app dell'auto si può ad esempio aprire la stessa vettura, regolarne la velocità (come nel caso sopracitato di Kyrgios), quindi scoprire dove si trova la vettura utilizzando la localizzazione Gps, e molte altre funzioni.

Fra i software più interessanti in tal senso vi è l'app di Renault per la ricarica intelligente che è stata lanciata a dicembre 2022 e che permette di controllare al meglio i consumi della batteria.