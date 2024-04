Auto usate marzo 2024: Fiat Panda sempre regina, sorpresa Mercedes Classe A

Quali sono le auto usate più vendute a marzo 2024? Ancora una volta è la Fiat Panda a farla da padrona. Dopo aver dominato la top 10 delle auto più vendute in Italia, la city car italiana sbanca anche il mercato di seconda mano.

A sottolinearlo è il Corriere della Sera citando i dati dello specialista di vendita Autohero, che riporta appunto il primato dell'utilitaria Fiat in un mercato che ha registrato un calo del 2,8 per cento rispetto ai numeri di febbraio.

Nonostante la SUV-mania, l'amata “vetturina” del Belpaese continua a resistere, registrando a marzo 2024 ben 11.806 immatricolazioni, doppiando la Dacia Sandero, seconda in classifica a quota 5.535 vetture di seconda mano vendute.

La Fiat, che da poco ha svelato la Pandina, più tecnologica e smart di sempre, ha presentato la city car nel 2012 ma nonostante i 12 anni di attività continua ad essere apprezzata sia da nuova che da usata. Un successo dimostrato anche dai dati di vendita delle auto di seconda mano nel Q1 di quest'anno, i primi tre mesi del 2024, su Autohero.

La Panda è stata la prima in classifica con il 3,54 per cento totale dei passaggi davanti alla Fiat 500 a quota 2,41. A pari merito, decisamente a sorpresa, la Mercedes Classe A, auto che viene definita una vera e propria new entry in questa classifica.

Fiat resta comunque il marchio più popolare sul noto portale di vendita con il 12,04 per cento, davanti a Volkswagen a quota 7,47 per cento, quindi con Ford in terza posizione a quota 6,24. Se si prendono in considerazione solo le auto ibride, invece, prime due posizioni per Toyota, con la CH-R e la Yaris, mentre la medaglia di bronzo va ancora alla Panda.

Il bollettino ACI Auto Trend segnala come in questi primi tre mesi del 2024 «per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 162 usate nel mese di marzo e 181 nel primo trimestre 2024», con un calo dei prezzi pari al 2,8 per cento rispetto a febbraio 2024, così come certificato dall'AUTO1 Group Price Index.

Su AREXONS PASTA ABRASIVA 150 ml Pasta abrasiva elimina graffi per è uno dei più venduti di oggi.