Auto usate Italia, tutti vogliono ancora la Punto: il secondo diesel più venduto nel 2023

Nonostante la Fiat Punto abbia compiuto nel 2023 30 anni, risulta ancora una delle auto preferite dagli italiani, e lo dimostrano chiaramente i numeri relativi al mercato auto usate del 2023.

Secondo il report Auto-Trend dell'ACI, l'Automobil Club d'Italia, la storica vettura torinese è stata la seconda auto diesel più acquistata sul mercato delle “seconda mano”, nonché la sesta auto più venduta fra i benzina, rispettivamente con 38.307 immatricolazioni (Grande Punto), e 41.525.

Un risultato incredibile se si pensa che l'auto è uscita di produzione sei anni fa, nel 2018, ma che conferma quanto una vettura di tale segmento manchi in casa Fiat. L'azienda di Torino domina in generale le classifiche dell'usato benzina del 2023, con la Fiat Panda, in testa anche alla top 10 delle auto nuove più vendute, al primo posto a quota 154.603 immatricolazioni.

Segue a debita distanza la Fiat 500 con 62.856, mentre la Smart Fortwo si piazza sul terzo gradino del podio a quota 47.240. Quarta piazza per la Toyota Yaris a quota 42.966, davanti alla Lancia Ypsilon (42.556) e alla sopracitata Punto.

A completare la Top 10 troviamo la Citroen C3, la Fiat Seicento (altra storica vettura del marchio italiano), quindi la Polo di Volkswagen e infine la Opel Corsa. Per quanto riguarda il diesel, invece, medaglia d'oro per la Volkswagen Golf a quota 44.991 scambi, davanti alla Fiat Grande Punto a quota 38.307, quindi la Mercedes Classe A a 32.592, poi la Ford Fiesta e la Fiat Panda.

Secondo parte della classifica per Ford Focus, Audi A3, Fiat 500X, Audi A4 e Jeep Renegade a chiusura dei primi dieci posti. In generale il mercato dell'usato ha segnato un +6,6 per cento rispetto al 2022 nonostante un dicembre un po' sottotono, con prezzi che si sono tendenzialmente innalzati, seguendo quelli del mercato del nuovo, ma che nel 2024 potrebbero comunque presentare una flessione.