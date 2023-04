Auto usate importate solo per essere rivendute: sono più di quanto crediamo

Il mercato dell'usato è pieno di auto importate, in particolare la Germania gioca un ruolo fondamentale in questo meccanismo di continue compra-vendita, come sempre però bisogna stare attenti a sotterfugi e anomalie.

Secondo i dati a disposizione di carVertical, la piattaforma che tiene traccia della vita dei veicoli che finiscono sul mercato dell'usato, in Germania si importerebbero un sacco di automobili solo con lo scopo di essere rivendite altrove. Il 4,3% delle auto in vendita in Germania potrebbe non aver mai visto le strade del Paese o le famose Autobahn senza limiti di velocità. Solitamente le auto usate disponibili nel Paese provengono dall'Italia (16,6%), la Francia (12,7%), gli Stati Uniti (10,6%), il Belgio (9,1%) e infine la Romania (5,1%).

Il perché è presto detto: le auto tedesche piacciono soprattutto all'Europa dell'est, la gente è più propensa ad acquistare auto provenienti dalla Germania poiché storicamente prive di difetti o danni nascosti, dicerie che possono anche aiutare i prezzi a salire... la Germania però importa da altri Paesi circa 2 milioni di auto all'anno solo con l'obiettivo di rivenderle sotto la bandiera tedesca, dunque il castello delle nostre certezze rischia di crollare miseramente e il rischio di incappare in vetture difettate si fa molto più alto.

Anche se il fenomeno in Italia è meno marcato, può capitare che a volte si creda di acquistare un'auto che abbia sempre circolato su territorio italiano e poi invece si scopre una diversa provenienza. Stesso discorso vale per le auto importate dalla Germania: magari pensiamo di fare un ottimo affare acquistando da un mercato solido e famoso per la sua qualità, invece magari ci stiamo portando in garage una vettura immatricolata originariamente in Romania. Non c'è nulla di male in questo, sia chiaro, ci sono vetture provenienti da tutta Europa che sono in perfette condizioni, è però un discorso di trasparenza, e in questo piattaforme come carVertical possono sicuramente aiutarci a ricostruire l'intera vita di un veicolo. Da consumatori, cosa ne pensate dell'acquisto di auto usate importate?



