Auto usate, dicembre positivo: aumentano i passaggi di proprietà delle diesel

Si chiude in positivo il 2019 delle automobili usate. Secondo gli ultimi dati, nell'ultimo mese dell'anno passato per ogni 100 vetture nuove ne sono state vendute 162 di seconda mano. I passaggi di proprietà hanno infatti registrato un incremento su base mensile dell'1,2%, ma cala la media giornaliera del 3,9%.

Nei dati diffusi dall'ACI si legge che a fronte del calo delle prime iscrizioni di auto diesel, si registra un leggero aumento dei passaggi di proprietà per la stessa categoria di auto, con un incremento mensile dello 0,2% che porta al 51,1% la quota di mercato delle vetture alimentate a gasolio dell'intero 2019.

Per quanto riguarda le prime iscrizioni, nel 2019 è stata registrata una diminuzione del 21,9% per le auto diesel a fronte di una crescita del 26,1% per quelle a benzina. L'Automobile Club d'Italia segnala anche un netto calo della quota di auto a gasolio sul totale delle immatricolazioni: dal 51,4% del 2018 al 40% del 2019. Con il 45,7% del 2019 le nuove auto a benzina superano la percentuale di quelle alimentate a gasolio.

Nel 2019 il mercato dell'usato ha archiviato incremento dello 0,5% per le autovetture e dello 0,2% per tutti i veicoli, mentre il settore dei motocicli ha registrato un -0,3%.