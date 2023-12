Le auto usate con più danni: male BMW, si rischia meno con Fiat e Alfa Romeo

Acquistare un’auto usata non è mai cosa semplice, spesso è possibile incappare in vetture che nascondono danni occulti oppure hanno chilometraggi contraffatti. Ma quali sono i modelli più colpiti? Secondo un nuovo studio di carVertical bisogna fare particolarmente attenzione alle BMW.

Secondo la piattaforma, il 36,3% di tutte le BMW usate controllate su carVertical in Italia ha subito danni. Porsche si è attestata sul 30%, Honda sul 26,6%, anche le Ford (22,4%) e le MINI (22,3%) sono spesso coinvolte in incidenti, bisogna dunque fare molta attenzione in fase di acquisto. BMW purtroppo, essendo una marca molto ambita, è in cima alla lista dei veicoli più danneggiati anche in molti altri Paesi del mondo.

Fra le auto che hanno subito meno danni invece troviamo Lexus, con solo il 4,4% di tutti i veicoli controllati su carVertical, Toyota (4,6%), Opel (5,1%), Alfa Romeo (5,1%) e Fiat (5,9%), tutti marchi con cui si rischia meno.

Passando agli incidenti, mediamente una Volvo ha registrato 2,17 incidenti in Italia, Skoda 1,96, BMW 1,84, Mazda 1,83, Honda 1,8. Le Jeep invece sono quelle che subiscono meno incidenti con appena 1,29, poi abbiamo Citroen (1,3), Toyota e SEAT (1,32), Dacia (1,33).

Il primato dei danni più costosi invece spetta a Jaguar con 6.781 euro, poi Ford con 6.776 euro e Skoda con 5.626 euro. Ricordiamo che sono tutti dati forniti da carVertical, che ha esaminato i report sullo storico delle auto acquistate dai propri utenti nel periodo compreso tra ottobre 2022 e ottobre 2023.

Sempre grazie a carVertical sappiamo che in Italia un’auto usata su nove ha il chilometraggio contraffatto.