Le auto usate costano un occhio della testa: aumento del 20 percento in un anno

Una serie di fattori ha portato, da un anno a questa parte, ad un incremento sostanziale del costo delle auto usate in Europa e non solo. Stiamo parlando di mancanza di semiconduttori, pandemia di coronavirus, oscillazioni della domanda e problemi legati alla catena produttiva del settore automotive (Toyota sfornerà auto non perfette per evitare alt produttivi).

In base alla recente analisi svolta da AutoScout24, pubblicata con il nome di Used Car Price Index, si è appurato che nel novembre del 2021 gli acquirenti sono stati costretti a spendere il 18 percento in più per una vettura usata rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In media il rincaro è quantificabile in 3.726 euro.

"Per quanto riguarda le dinamiche del prezzo in merito al mercato dell'usato, il 2021 è un anno assolutamente eccezionale. Nel 2020 i prezzi sono rimasti all'incirca sul livello dell'anno precedente, ma adesso sono aumentati del 10 percento improvvisamente, come non era mai accaduto prima in questo modo." Stefan Schneck, che è a capo di Sales Germany in AutoScout24, di è dichiarato davvero sorpreso da questo andamento.



Successivamente ha elencato le cause che hanno contributo maggiormente all'incremento: pandemia di coronavirus con tutte le sue implicazioni, ricorrenti stop alla produzione, mancanza globale di semiconduttori. La scarsità di veicoli nuovi di zecca non poteva che spostare l'attenzione dei consumatori sull'usato, e l'effetto è chiaramente visibile.



A proposito di esemplari usati bisogna prestare particolare attenzione a cosa ci si porta a casa nel 2022: conviene comprare una vettura Euro 5 oppure Euro 6?