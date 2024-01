Le auto usate più colpite dalla truffa dei chilometri scalati: 3 Opel in Top 20

Come ripetiamo spesso su queste pagine, il mercato dell’usato può nascondere parecchie insidie, le vetture infatti possono aver subito una manomissione dei chilometri. Ma quali sono i marchi e i modelli più colpiti da questa famosa truffa?

Ci aiuta a rispondere un nuovo studio di carVertical dedicato al nostro Paese, secondo cui i marchi tedeschi sarebbero i più colpiti dalla frode del chilometraggio. In particolare, dai dati della piattaforma è emerso che la Opel Zafira è la più colpita da questo fenomeno (quanto ci costa la truffa dei chilometri scalati?): il 10,49% dei modelli controllati in Italia aveva il chilometraggio alterato, in pratica una Zafira su 10. Seguono a ruota la Opel Insignia al 9,63%, l’Audi A7 al 9,27%, la Porsche Panamera al 7,1% e la Subaru Impreza al 6,75%.

Tra i 20 modelli più manomessi in Italia, 3 sono prodotti da Opel, 9 invece fanno parte del settore premium, pensiamo ad Audi, Porsche, Volvo, Land Rover e Mercedes-Benz, auto su cui la frode del chilometraggio scalato fa fare ai malintenzionati parecchio denaro extra. “Il 4,82% di tutte le auto controllate su carVertical in Italia aveva subito una frode sul contachilometri e la media dei chilometri scalati dal contachilometri è stata di più di 78.000. Acquistare un'auto con il chilometraggio alterato si traduce sempre in spese di gestione imprevedibili e in una maggiore svalutazione dell'auto", ha spiegato Matas Buzelis, responsabile della comunicazione di carVertical ed esperto automobilistico.

Quali sono, invece, i modelli con cui si rischia di meno? Sempre secondo gli ultimi dati carVertical la Peugeot 308 è risultata l’auto con meno manomissioni con il 3,62%. Abbiamo poi la Mercedes-Benz Classe MC al 3,73%, l’Alfa Romeo Giulia al 3,9%, la Fiat Tipo al 3,99% e la Mercedes-Benz Classe E al 4,04%.