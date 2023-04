Auto usate, ecco quelle che piacciono di più agli italiani: la regina è sempre lei...

Quali sono le auto usate che gli italiani hanno cercato di più per il recente 2022? L'elenco è stato stilato nelle scorse ore da Subito.it e mostra le vetture che maggiormente sono state apprezzate dai nostri connazionali.

In prima posizione, di certo non una sorpresa, troviamo la Fiat Panda. La piccola utilitaria torinese è ancora una volta in cima alla lista di preferenza degli italiani, in particolare per una questione di prezzo e di praticità.

Un trend positivo che è stato confermato anche dalla classifica delle 10 auto più vendute in Italia nel 2022, dove spiccava appunto la regina di casa Fiat. Il “pandino”, protagonista anche di recente del docu-film Pandelleria, isola dove ci sono più Panda che persone, continua ad essere la protagonista delle vendite del mercato auto italiano, sia per quanto riguarda il nuovo quanto l'usato.

Seconda posizione per la Volkswagen Golf, altra amatissima dagli italiani (nel 2021 è stata la prima vettura ricercata fra le usate), mentre in terza posizione si conferma un'altra evergreen come la Fiat 500.

Al quarto posto la Smart ForTwo, prossima ad uscire di produzione sostituita da modelli elettrici più recenti, e a completamento della top 5 un'altra amatissima come la Fiat Punto. Sesto posto per l'Audi A3 usata, quindi la Polo di casa Volkswagen, davanti all'Alfa Romeo Giulietta, in ottava posizione. Chiudono la top 10, la Lancia Y, e la Ford Fiesta, altra vettura quest'ultima, in uscita di produzione nel 2023.

In merito ai brand più ricercati, invece, troviamo un podio tutto tedesco formato da BMW, Mercedes e Audi, mentre Mini si piazza al quarto posto davanti a Fiat, Jeep e Porsche. Ottavo posto per Toyota che si posiziona davanti a Ford, mentre per la prima volta in cinque anni esce dalla classifica il marchio Abarth, “sostituito” da Peugeot, protagonista delle vendite con l'ottima 208, presente tra l'altro sul mercato anche in elettrico.

Infine, per quanto riguarda le parole più ricercate da coloro che vogliono acquistare un'auto usata troviamo 4X4, neopatentati, GPL, quindi Pick-up, e infine Minicar.