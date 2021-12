L'auto usata che voglio comprare è Euro 6? Come scoprire la classe energetica gratis

Comprare un'auto usata non è affatto semplice, inoltre le nostre città e regioni sono sempre più sature di leggi in materia di emissioni di CO2, occorre dunque sapere con certezza che tipo di vettura stiamo acquistando, se Euro 5, Euro 6, Euro 6D e così via. Cerchiamo di capire come fare senza costi tramite il Portale dell'Automobilista.

Ovviamente se potete consultare i documenti dell'auto trovate tutto nel libretto di circolazione. A volte però capita di avere solo la targa di una vettura usata, in questo caso il metodo più semplice e veloce per risalire con certezza alla certificazione Euro è utilizzare il Portale dell'Automobilista.

Pochi i passaggi da fare: una volta connessi sul Portale dell'Automobilista bisogna cliccare su Servizi Online e successivamente su Verifica Classe Ambientale Veicolo. In questo modo possiamo scoprire non solo la classe del veicolo di nostro interesse ma anche quali sono le emissioni dichiarate dal costruttore - anche se questo è un dato non sempre disponibile.

Basta inserire la targa dopo aver selezionato "Autoveicolo" come tipologia di vettura, potete però sfruttare il servizio anche per motoveicoli e ciclomotori. Se siete in possesso del libretto di circolazione invece trovate tutto nel Quadrante 2 alla Voce V9, dove si parla della Direttiva europea della classe e relative sottoclassi (D, D-TEMP ecc), e nel Quadrante 3.



Per scoprire quale classe convenga acquistare nel 2022 vi rimandiamo al nostro articolo Conviene acquistare un'auto usata Euro 5 o Euro 6?