L'auto usata si vende all'asta: Carvago lancia una nuova piattaforma

Più o meno tutti sanno come funziona eBay: la piattaforma americana vi permette di inserire degli articoli usati e di venderli tramite asta. Chi offre di più si porta a casa l'oggetto. Ebbene lo stesso ha intenzione di fare Carvago ma con le automobili, lanciando una nuova piattaforma di aste online per veicoli usati.

Vendere un'auto è solitamente un processo lungo e difficile, inoltre ogni utente vorrebbe sempre ottenere il miglior prezzo possibile. Carvago.com, il più grande marketplace online d'Europa, ha così lanciato una nuova piattaforma che mira a rivoluzionare il modo di vendere le vetture. I clienti potranno inserire l'annuncio comodamente da casa e scegliere il miglior affare fra le diverse offerte ricevute. Per i commercianti di auto e le concessionarie, la piattaforma apre la strada a un'ampia gamma di auto usate di venditori privati adatte alla rivendita.

La piattaforma è già attiva in Italia (vendi l'auto all'asta con Carvago) ed ecco come funziona in dettaglio. L'intero processo di vendita di svolge online, fino a quando un tecnico inviato da Carvago non ispeziona fisicamente il veicolo (anche a domicilio). Il tecnico crea un rapporto CarAudit sulle condizioni effettive del mezzo e, se tutte le informazioni fornite prima dell'asta corrispondono al vero, si passa al pagamento e al trasporto dell'auto al vincitore dell'asta.

Chi vende la propria auto può farlo senza impegno, direttamente da casa. Se un venditore non è contento del prezzo offerto può rifiutare l'esito dell'asta senza problemi. Fino a quando l'offerta non viene accettata, il venditore non avrà alcun obbligo.