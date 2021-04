Quale auto usata per neopatentati scegliere? Ecco le 10 più vendute

Se state per prendere la patente B lo sapete già: i neopatentati non possono guidare tutte le auto indistintamente, possono mettersi alla guida di vetture limitate in potenza e quella che vi mostriamo oggi è la classifica delle 10 auto per neopatentati più vendute del momento.

A pubblicarla è stato l’Osservatorio Brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia, che mette sulla testa della Fiat Panda l’ennesima corona. La citycar FCA (ora Stellantis) primeggia davvero in qualsiasi classifica nostrana, anche le più nefaste (come quella relativa alle auto più rubate del 2020).

È l’auto nuova più venduta, è la più cercata dell’usato, ora è anche - come ci si aspettava - l’auto per neopatentati più richiesta fra tutte. Al secondo posto si è classificata la piccola Fiat 500, icona di stile che trova sempre il suo spazio. Terzo posto per la sempreverde Lancia Ypsilon. La classifica continua con la Fiat Punto, la Volkswagen Polo, la Fiat 500L, la Citroen C3, la Renault Clio, la Ford Fiesta e la Opel Corsa.

Su 10 auto, ben 6 appartengono al mega gruppo Stellantis. Guardando alle alimentazioni, solo l’1% è elettrico a oggi, la cosa però non sorprende visto che parliamo di usato. La Benzina domina col 47,9%, segue il diesel al 33,8%, poi il GPL al 10,3%, il metano al 4,1% e l’ibrido al 3%. Sul cambio, anche viste le tipologie di auto, domina il manuale con il 93,7% del mercato, mentre l’automatico è fermo al 6,3%.