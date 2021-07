Quale auto usata acquistare sotto i 20.000 euro? La Top 10 BrumBrum.it

Acquistare un’auto è un’operazione particolarmente complessa, vista la quantità di modelli presenti attualmente sul mercato. Spesso non si sa proprio da dove iniziare, soprattutto se parliamo di usato, motivo per cui servizi ufficiali come BrumBrum stanno crescendo molto negli ultimi. A tal proposito, quale auto comprare al di sotto dei 20.000 euro?

Proprio grazie all’Osservatorio BrumBrum vogliamo mostrarvi la classifica delle 10 auto usate più vendute al di sotto dei 20.000 euro. Il prezzo medio di una vettura usata comprata online nel 2021 è del resto di 14.984 euro, andiamo dunque a vedere quali sono le auto più richieste dagli utenti del web.

Al decimo posto della classifica troviamo un grande classico: la Mercedes Classe A, risalendo la classifica abbiamo invece la Lancia Ypsilon, la Fiat Panda, la Nissan Qashqai e la Volkswagen Polo. In Top 5 invece si piazzano la Fiat 500L, la Jeep Renegade, che effettivamente al di sotto dei 20.000 euro diventa un modello particolarmente interessante, la leggendaria Volkswagen Golf e poi è trionfo Fiat.

Al secondo e primo posto abbiamo rispettivamente la 500 e la 500X, con il “brand 500” che si dimostra ancora potentissimo, con ben 3 modelli in Top 10. I dati di BrumBrum dimostrano anche come i crossover siano i più scelti dagli utenti, seguiti poi da berline e utilitarie. Fra le alimentazioni vince a mani basse il diesel, seguito da benzina e soluzioni ibride.