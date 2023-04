Quali auto usano tutti i giorni i Big di Formula 1? Dalla Smart alla Ferrari SF90

Vi siete mai chiesti quali sono le auto che i piloti di Formula 1 utilizzano per la vita di tutti i giorni? Dopo aver corso a 300 km/h sui circuiti di tutto il mondo, meglio continuare ad affidarsi ad un bolide, o forse sarebbe preferibile un'auto da comuni mortali? La risposta non è univoca.

I piloti del Circus hanno gusti differenti, anche se la maggior parte è accomunata da un minimo comun denominatore: la velocità anche nel quotidiano. Non vi sorprenderà quindi sapere che Max Verstappen utilizza una rara Ferrari Monza SP2.

Nelle scorse settimane lo stesso Verstappen è stato avvistato in un concessionario Ferrari a Monaco, dove ha acquistato un'altra Rossa, una splendida SF90 Stradale. In passato l'olandese volante è stato in possesso di una Honda Civic Type R, auto tra l'altro usata anche da John Cena, nonché di una Honda NSX Type S. La sua prima vettura è stata invece una Renault Clio.

Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo, circola con un'auto a dir poco inattesa. Vanity Fair ha svelato nel 2022: "Le persone si aspettano che abbia una bella macchina sportiva ma in questi giorni il suo veicolo preferito per i viaggi è una minuscola auto elettrica Smart, prodotta dalla casa madre del suo team, la Mercedes".

Ovviamente il parco auto del pilota delle frecce d'argento vanta anche numerose sportive e auto di lusso, come ad esempio una Mercedes-AMG EQS e una EQC SUV. Fra le auto possedute anche una Ford Mustang Shelby GT500 del 1967 e una Ferrari LaFerrari, che però Hamilton ha fatto sapere di non guidare più.

Fernando Alonso quest'anno reduce da un grande inizio di stagione in Formula 1, viaggia invece, come scontato, a bordo di un'Aston Martin, e precisamente una DBX, uno dei SUV più potenti al mondo, tra l'altro regalatogli dalla sua scuderia, mentre Carlos Sainz ha sempre utilizzato una Golf GTI che i genitori gli comprarono quando aveva solo 18 anni.

Lo scorso gennaio, comunque, anche il pilota della Rossa si è lasciato tentare da una supercar, assicurandosi una splendida 812 Competizione con una serie di dettagli su misura: "È la prima macchina che compro – ha confessato su Youtube - sono in Formula 1 da nove anni e come macchina personale ho quella che i miei genitori mi hanno comprato quando avevo 18 anni, che è una Golf".

Ma perchè Sainz ha sempre usato la storica vettura tedesca? “Nel fine settimana – ha risposto - guido un'auto di Formula 1 ed è l'auto più veloce al mondo. Tutto il resto sembra davvero, davvero brutto”.

Chiudiamo con Charles Leclerc, che come molti di voi sanno, circola con una splendida Ferrari 488 Pista Spider personalizzata, con tanto di bandiera monegasca e vernice nero opaco, dal valore di oltre un milione di dollari.