Le auto tradizionali scompaiono dalla Norvegia: Tesla Model 3 e VW ID.3 dominano la scena

L'elettrificazione del parco auto norvegese, già in costante crescita, nel corso delle ultime settimane ha fatto registrare un'accelerazione pazzesca risultando in un latro record assoluto a dicembre.

Lo scorso mese infatti ha visto dominare in modo incredibile le auto elettriche, che hanno raggiunto delle vendite mai viste prima. Il numero di nuove auto plug-in immatricolate è cresciuto del 198 percento su base annua a 17.910 esemplari, e cioè l'87,1 percento delle vendite complessive: quasi 9 auto su 10 sono BEV o PHEV.

Una delle motivazione alla base di questi dati è sicuramente la consegna sul suolo norvegese di migliaia di esemplari di Tesla, che ha fatto di tutto per superare quota 500.000 unità distribuite durante l'anno solare 2020.

Ricapitolando, a dicembre in Norvegia sono state vendute 13.718 auto completamente elettriche e 4.192 macchine ibride plug-in, e già adesso il parco auto del Paese scandinavo è composto per il 54,3 percento da modelli esclusivamente elettrici i quali, se sommati a quelli plug-in, consentono alle macchine dotate di batteria di agguantare un eccezionale 74,8 percento: nel 2020 gli automobilisti hanno comprato 76.800 BEV (+27 percento) e 28.904 PHEV (+50 percento).

Passando alla classifica dei singoli modelli per il mese di dicembre assistiamo al dominio della Tesla Model 3 (4.232 unità), seguita da Volkswagen ID.3 (2.303 unità) e Volvo XC40 Recharge (772 unità). Appena sotto il podio invece abbiamo trovato Nissan LEAF, Polestar 2 e Audi e-tron.

Il notevole processo scandinavo nella trasformazione del sistema di alimentazione dei mezzi di trasporto non ha paragoni, ma nei prossimi anni il fenomeno potrebbe interessare anche altri Paesi. Tra questi potrebbero esserci sicuramente il Regno Unito, che ha ufficializzato il veto alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2030, e il Giappone, dove il governo locale ha proposto condizioni simili a quelle britanniche per il 2035. In questo senso l'Italia è ancora molto indietro, ma chissà che il prossimo futuro non abbia in serbo delle sorprese.