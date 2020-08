I tergicristalli Tesla si regolano dal touch screen? In Germania potrebbe essere illegale

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un cittadino tedesco finito fuori strada per aver guardato verso lo schermo centrale della sua Tesla. Il Tribunale gli ha dato torto, ritirandogli temporaneamente la patente e creando un importante precedente: Tesla dovrà probabilmente cambiare i controlli dei tergicristalli.

La storia è alquanto semplice da spiegare, anche se non siete mai entrati a bordo di una Tesla: le vetture di Elon Musk non hanno tutte le classiche leve di un'auto tradizionale, molte opzioni vanno gestite tramite il gigantesco touch screen presente al centro della plancia. Anche per regolare la velocità dei tergicristalli bisogna "giocare" con il touch, cosa effettivamente pericolosa perché costringe il conducente a distogliere gli occhi dalla strada - mentre su un'auto tradizionale possiamo fare tutto abbassando o alzando una leva dietro il volante.

A dir la verità, le Tesla possono anche vantare molti dispositivi automatici, ad esempio le telecamere possono rilevare la pioggia e la sua intensità per regolare in autonomia la velocità dei tergicristalli (addirittura grazie a una rete neurale), e con gli ultimi aggiornamenti la feature è molto migliorata, esistono però casi in cui il software non riesce a soddisfare appieno il conducente, che è così costretto a regolare tutto sul touch.

Questa cosa potrebbe presto diventare illegale in Germania, dopo che la storia ricordata sopra è finita presso la OLG, la Higher Regional Court. Per il Tribunale tedesco è fuorilegge utilizzare il touch screen per regolare delle opzioni mentre si guida, un "dispositivo elettronico" di questo tipo va usato soltanto "quando le condizioni meteo, di traffico e visibilità lo permettono". Che Tesla dunque sia presto costretta a modificare la plancia delle sue auto, aggiungendo delle leve dedicate alle funzioni più "immediate"? Magari le Tesla costruite a Berlino saranno differenti, sarà interessante scoprirlo...