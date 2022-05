Le auto Tesla sono le elettriche più vendute del primo trimestre del 2022

Il mondo delle auto elettriche è gran parte del futuro, un settore in costante evoluzione e il cui impulso è stato favorito dal genio di Elon Musk e di Tesla. Tuttavia, il mercato delle elettriche sta continuando a crescere in tutto il mondo come dimostrano gli ultimi report sul caso.

Negli ultimi mesi Tesla ha ampliato i suoi sforzi per produrre più auto dai suoi stabilimenti, alcuni dei quali aperti recentemente come la GigaFactory di Berlino. Ad ogni modo, EV-Volumes ha recentemente condiviso i dati delle immatricolazioni di auto elettriche plug-in, tra cui rientrano sia le BEV che le PHEV, degli ultimi tre mesi. Dai report, dunque, si tratterebbe di ben 2 milioni di nuove immatricolazioni di auto elettriche plug-in, un balzo di circa 1 milione rispetto allo stesso trimestre del 2021.

A spingere verso questa crescita brilla sicuramente Tesla con le sue 310mila unità, seguita a ruota da BYD con 285mila immatricolazioni. Nonostante il dominio della casa automobilistica di Elon Musk, quest'ultima si è ritrovata con una fetta di mercato del 16% rispetto al 22% dello scorso anno, complice la maggiore competitività di BYD e SAIC i cui numeri sono vertiginosamente aumentati. Ad ogni modo, i ritmi di Tesla, stando alla strategia messa in campo, dovrebbero aumentare nei prossimi mesi visto gli investimenti massicci dell'azienda.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi dati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla top 5 delle vendite di auto plug-in in questo primo trimestre del 2022: