Le auto Tesla chiameranno in automatico i soccorsi quando esploderà l'airbag

Tesla sta per implementare un’interessante funzione a bordo delle sue auto: con il software 2023.38 le vetture saranno in grado di chiamare in automatico i soccorsi dopo lo scoppio degli airbag, ma non solo.

Come ben sappiamo, dopo un incidente è fondamentale allertare quanto prima i soccorsi. Se chi è coinvolto nel sinistro non ha la facoltà di chiamare immediatamente polizia ed eventualmente un’autoambulanza, bisogna affidarsi alle persone presenti sul posto, il sistema di Tesla invece andrebbe a velocizzare di parecchio le cose. Allo scoppio degli airbag la vettura sarebbe in grado di chiamare immediatamente il numero dei soccorsi, il 911 negli Stati Uniti o il 112 in Europa, per comunicare la posizione del GPS, le persone coinvolte all’interno dell’auto, il tipo di vettura, il VIN e così via (a tal proposito: ecco come leggere un VIN 2024 di Tesla). In questo modo le autorità arriverebbero prima sul luogo dell’incidente, una cosa che potrebbe potenzialmente salvare delle vite.

Il noto hacker green ha anche scoperto all’interno del codice che il nuovo software Tesla in arrivo ha un tariffario differente per le ricariche ai Supercharger, questo però è un dettaglio che potrebbe cambiare da Paese a Paese. È come se il colosso americano voglia spingere gli utenti a rimanere il meno possibile parcheggiati ai Supercharger, per esempio potrebbero essere applicate tariffe maggiori qualora si resti fermi a caricare oltre l’80% nei momenti di maggiore congestione, questi però sono tutti dettagli da verificare.

Fra le novità anche la possibilità di segnalare sulla mappa eventuali problemi, come ad esempio un oggetto lungo il percorso, una funzione che potrebbe ricordare Waze (cos’è e come funziona Waze?). Ricordiamo che sono tutte feature incluse nel software Tesla 2023.38, non ancora rilasciato in via ufficiale al pubblico.