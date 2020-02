Le auto Tesla e le batterie Powerwall dialogheranno fra loro: indizi nel firmware

Oltre a costruire automobili ad alta efficienza, Tesla ha un impianto (la Giga New York di Buffalo, la seconda fabbrica del marchio) che costruisce soltanto pannelli solari e batterie casalinghe Powerwall. Batterie che presto dialogheranno in modo attivo con le Tesla in ricarica.

Sin dalla presentazione del Tesla Solar Roof e del Powerwall 2.0 Elon Musk ha promesso ai suoi clienti un'interazione attiva fra auto e batteria casalinga. Per mesi non abbiamo saputo più nulla, ora però un utente di Reddit ha scoperto che nell'ultimo firmware rilasciato dalla compagnia ci sono delle stringhe di codice dedicate proprio al dialogo fra Powerwall e vettura. Queste le linee "incriminate":

car_charging_data_supported: false off_grid_vehicle_charging_reserve_supported: false vehicle_charging_performance_view_enabled: false vehicle_charging_solar_offset_view_enabled: false

Secondo u/cwiedmann che ha scoperto le linee, si tratterebbe di API utili a non drenare la batteria dell'auto quando la rete principale è fuori uso, e forse a permettere alla vettura di assorbire l'energia solare in eccesso. Ricordiamo che Tesla sta anche lavorando a una tecnologia per gestire al meglio la richiesta di energia con i suoi sistemi solari con batteria di storage, presto dunque potrebbero arrivare succose novità.



