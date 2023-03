Auto termiche già un ricordo: il record di vendita pre-covid non verrà più eguagliato

Secondo un recente studio realizzato dagli americani di Bloomberg, le auto con motore endotermico, quindi benzina e diesel, stanno lentamente scomparendo. A confermarlo sono i dati di vendita degli ultimi anni, che stano al report stanno continuamente calando.

Il record di vendite di auto endotermiche è stato toccato nel 2017 con 86 milioni di auto vendute, includendo anche le ibride. Nello stesso anno era stati commercializzati più di un milione di veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in.

Una differenza netta rispetto a quanto accaduto nel 2022, esattamente cinque anni dopo il picco di termiche. Lo scorso anno, infatti, le nuove vetture vendute con motore a combustione sono state 69 milioni, circa il 20 per cento in mendo rispetto ai cinque anni precedenti, mentre i veicoli ibridi plug-in sono saliti a quota 2,9 milioni, con le vendite delle auto elettriche che hanno raggiunto quota 7,5 milioni.

La decrescita della diffusione delle auto endotermiche è costante in tutti i principali mercati, a cominciare da Europa, Nord America e Cina, e ciò rappresenta un'ulteriore conferma circa il fatto che tali vetture, forse indipendentemente dallo stop dell'Ue a benzina e diesel dal 2035, stanno lentamente sparendo in favore delle vetture green.

In Cina, ad esempio, nel 2017 erano state vendute 24,2 milioni di vetture a combustione e solo 110mila veicoli ibridi plug-in oltre a 42mila EV, ma nel 2022 le termiche sono scese a 17,4 milioni, mentre gli ibridi e le elettriche sono cresciute rispettivamente a quota 1,48 milioni e 4,6 milioni.

Secondo Bloomberg tale tendenza dovrebbe a breve registrarsi anche in altri grandi mercati come India, e in generale il sud est asiatico, mentre l'Africa potrebbe essere l'unico continente dove si dovrebbero registrare degli aumenti, anche se piccoli, dei veicoli a combustione.

Stando al report, infine, la flotta di veicoli a combustione dovrebbe rimanere stabile per i prossimi tre anni dopo di che, dal 2026, inizierà a diminuire in maniera più marcata con la crescita contemporanea delle elettriche. Gli EV rappresentano quindi il futuro ma l'industria dell'auto non crede sia possibile raggiungere gli obiettivi del 2035, così come prefissato.