Le auto termiche consumano sempre di più rispetto ai dati dichiarati dalle case?

Le auto elettriche vengono spesso accusate di non rispettare, nel mondo reale, i consumi e le autonomie dichiarate dai test WLTP, ma cosa succede con le auto termiche? Non se ne parla quasi mai ma anche le termiche consumano più del dichiarato.

A dirlo non siamo ovviamente noi ma il Council on Clean Transportation, ovvero l’ICCT. L’ente ha messo a confronto i dati ufficiali di consumo ed emissioni dichiarati dalle varie case produttrici con prove reali di oltre 160.000 vetture con risultati molto interessanti. L’ICCT ha analizzato in particolare i dati dei consumatori tedeschi, dichiarati sulla piattaforma online Spritmonitor. Ebbene sembra che le vetture consumino più dello standard WLTP dichiarato del 14%. Il test è stato riproposto nel 2018 con un divario del +8% rispetto alle emissioni previste dal ciclo WLTP.

Mentre sulle elettriche il maggiore consumo di energia viene percepito immediatamente, con meno chilometri di autonomia a disposizione, sulle auto termiche si fa più fatica a capire quanto siano più alti i consumi, il meccanismo è meno immediato. Ovviamente la discrepanza del 14% non riguarda tutti i marchi e tutti i modelli, secondo l’ICCT Mercedes-Benz è il brand che se la cava meglio, con una differenza dell’11%, mentre Audi, Volkswagen e BMW si attestano sul +12%. Va molto peggio con Opel e Hyundai, con la differenza fra WLTP e mondo reale che sale al +21% e +20%.

Per questo motivo l’ICCT ha intenzione di chiedere all’Unione Europea un nuovo meccanismo di correzione che possa valutare meglio consumi ed emissioni dei vari produttori automotive. Come ben sappiamo, l’UE ha importanti obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050, obiettivi che potrebbero essere più difficili da raggiungere se le automobili si comportano in maniera differente rispetto ai test standard internazionali. Per fare un esempio pratico: magari si è convinti di aver acquistato un’auto che emette 100 grammi di CO2 al chilometro e poi in realtà ne emette 114 o 120, capite bene che tutto il risultato viene sfalsato. Gli utenti consumano e inquinano di più senza neanche accorgersene, a discapito dell’aria delle nostre città e del nostro portafogli, perché in ogni caso acquistiamo più carburante rispetto ai consumi preventivati. Ricordiamo che già lo standard WLTP ha migliorato il divario fra laboratorio e mondo reale rispetto al precedente standard NEDC, evidentemente però bisogna fare ancora qualche passo in avanti nel settore...