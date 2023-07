Auto termiche troppo care? 'Si avvicina il 2035, le aziende potrebbero alzare i prezzi'

Un'auto nuova in Italia sfiora i 30mila euro, un prezzo che tre quarti della popolazione non può sostenere, con la conseguenza che il parco vetture circolanti nel nostro Paese tende ad invecchiare sempre di più e ad essere sempre più inquinante.

Nel corso degli ultimi anni il listino delle nuove auto è aumentato in maniera inesorabile e ha provato a dare una spiegazione logica a tale situazione Alberto Stecca, CEO Silla Industries, attraverso le pagine de Il Sole 24 Ore.

Secondo una certa parte della popolazione il prezzo delle auto termiche è aumentato per colpa del prezzo delle elettriche, ma in realtà non sembrerebbe essere così, anche se di fatto gli EV sono collegati a tale situazione.

In poche parole nel 2035 avverrà il ban dell'Ue di benzina e diesel e in questi anni i produttori attraverseranno una fase di mezzo in attesa dello sbarco definitivo delle elettriche: “Le case automobilistiche hanno già deciso da tempo di passare a produrre solo veicoli elettrici – scrive Stecca - prima ancora di quel 2035 fissato dalla Comunità Europea, e sono quindi ora in piena fase 'milking cow', cioè alzano artatamente i prezzi dei veicoli endotermici, giocando sull’effetto urgenza dato dalla deadline del 2035, per sfruttare un mercato che si sta comunque restringendo”.

In contemporanea all'aumento dei prezzi delle termiche decrescono quelle delle elettriche, e ciò non lo si deve solo a Tesla, che ormai da mesi sta abbassando con costanza i suoi listini. In merito invece alla riduzione dei posti di lavoro nel settore automotive, è molto probabile che il tutto sia collegato al minor numero di auto prodotte in Italia, passate dai 2,2 milioni del 2008 agli 1,3 del 2022.

Stecca torna anche sul problema iniziale, quello delle auto datate, spiegando che è molto probabile che in questo periodo gli automobilisti che vorrebbero cambiare auto stanno aspettando che i veicoli elettrici giungano sul mercato a prezzi più accessibili, di conseguenza si sta cercando di investire il meno possibile su un veicolo (termico), che appare ad oggi solo di transizione.

Altri invece potrebbero addirittura prendere in considerazione l'idea di acquistare un veicolo molto datato per poterlo poi sfruttare per il bonus rottamazione (bisogna essere proprietari per almeno 12 mesi). Infine alcuni temono il rischio che un veicolo nuovo endotermico si svaluti troppo in vista appunto del 2035.