Le auto termiche meno affidabili delle elettriche al freddo estremo: lo dicono in Norvegia

Lo scorso lunedì, il 15 gennaio 2024, da Chicago sono arrivate immagini apocalittiche da diversi Tesla Supercharger, con auto in panne a causa del freddo polare. I sostenitori delle auto tradizionali hanno gongolato, ma le termiche sono più o meno affidabili delle elettriche con temperature estreme?

Secondo la compagnia di assistenza stradale Viking, che opera in Norvegia, le auto termiche sarebbero soggette a molti più guasti e problemi alle bassissime temperature. Nel Paese nordico, come ben sappiamo, c’è un ottimo mix di auto termiche ed elettriche, di fatto 1 auto su 4 è oggi a batteria, dunque il confronto può essere abbastanza realistico e non troppo sbilanciato a sfavore delle termiche.

Viking ha raccontato di aver risposto a 34.000 richieste di assistenza stradale nei primi 9 giorni del 2024 e solo nel 13% dei casi le chiamate sono arrivate da auto elettriche a batteria. La compagnia ha fatto sapere tramite TV2: “Solo il 13% dei casi riguardava auto elettriche in panne per le temperature rigide, mentre l’87% restante riguardava auto termiche. Le auto elettriche in Norvegia rappresentano il 23% del parco circolante, significa che gli EV hanno mediamente la metà dei problemi delle auto ICE con il freddo estremo”.

Certo l’analisi della Viking non è molto approfondita, mancano ad esempio i dati relativi all’età dei veicoli in panne, magari le auto termiche con qualche anno sulle spalle hanno gravato maggiormente nel conto finale, dobbiamo però prendere atto che - sulla carta - la vittoria delle elettriche sembra essere schiacciante. Anche guardando a tutti i dati relativi al 2024 di Viking, le auto elettriche sono state coinvolte solo nel 21% dei casi totali. In un articolo dedicato abbiamo provato a cercare le cause che hanno scatenato il panico a Chicago e sicuramente parliamo di un caso eccezionale, che ha preso molti utenti alla sprovvista. Vedremo se nei mesi e negli anni a venire arriveranno studi più approfonditi sull’argomento che nelle ultime ore ha infiammato i social network.