Niente più auto termiche dal 2030? Il Regno Unito ci ripensa e sposta la data

L’Europa ha deciso: a partire dal 2035 i produttori potranno vendere solo nuove auto elettriche a batteria e a idrogeno oppure a E-Fuel, tuttavia c’era qualcuno che pensava di anticipare il ban. In UK si voleva dire addio alle nuove auto termiche già nel 2030, ora però il governo ci ha ripensato...

La decisione relativa al 2030 arriva dal precedente governo di Boris Johnson, ora però sotto la guida di Rishi Sunak si sta pensando di rinviare il ban di 5 anni. Il governo britannico infatti ha capito che la soglia del 2030 era forse troppo ambiziosa rispetto alla realtà, la stessa Unione Europea ha ammorbidito il piano originale che non prevedeva affatto l’utilizzo dei carburanti sintetici.

Sunak parlerà alla sua nazione nei prossimi giorni e la popolazione si aspetta diverse novità per quanto riguarda la soglia di emissioni interne; nonostante questo è praticamente certo che il primo ministro non farà un passo indietro sulla scelta di diventare un Paese Net Zero (a zero emissioni) entro il 2050.

È plausibile invece che Sunak prenda ispirazione dalla UE inserendo nel grande piano della riduzione delle emissioni i nuovi carburanti sintetici. Ricordiamo che in Europa gli E-Fuel non erano ammessi a nessuna discussione politica, poi però un polo di produttori come Porsche, Lamborghini e Ferrari hanno spinto per utilizzare i carburanti sintetici anche dopo il 2035, allungando così la vita ai motori termici (Ferrari esulta: motori termici anche oltre il 2035). Ora è probabile che il Regno Unito si allinei all’Europa sul fronte delle emissioni riguardanti i veicoli, solo tra qualche giorno conosceremo il piano completo.