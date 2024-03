Le auto senza tasti fisici penalizzate nei test Euro NCAP, 'Pericoloso solo il display'

Con il lancio della Tesla Model 3, avvenuto nel 2017, Elon Musk ha dato il via a un nuovo trend: via i tasti fisici dagli abitacoli delle auto, con molti competitor che si sono subito allineati. Ora però le vetture senza controlli fisici rischiano valutazioni di sicurezza più basse del normale...

Tesla ha non solo avviato un trend ben preciso, ha probabilmente anche “esagerato”: con la nuova Tesla Model 3 2024 sono sparite persino le classiche frecce direzionali, che ora si attivato tramite tasti sul volante, così come non abbiamo più un selettore di marcia - e potremmo continuare ancora. Di esempi così estremi, per fortuna, ce ne sono pochi guardando all’intero mercato, chi ha rimosso più tasti fisici possibile dalle proprie vetture però ora rischia valutazioni di sicurezza più basse. Per “valutazioni” intendiamo le famose Stelle Euro NCAP, l’ente che in Europa testa la sicurezza dei veicoli in uscita e assegna da 0 a 5 Stelle. Il modus operandi di Euro NCAP è estremamente dinamico, ad esempio negli ultimi anni hanno ottenuto valutazioni alte solo quelle vetture che hanno integrato ADAS di un certo livello. Ora inizia una nuova crociata contro la mancanza dei tasti fisici per gestire le più basilari operazioni.

Il tema è alquanto scottante e non è affatto un capriccio. Per fare un esempio, se improvvisamente inizia a piovere e abbiamo urgente bisogno di attivare i tergicristalli, è fondamentale avere controlli fisici subito raggiungibili. Giocare con le impostazioni a schermo può essere distraente e dunque pericoloso, motivo per cui Euro NCAP potrebbe abbassare le proprie valutazioni. In merito ai tergicristalli sappiamo che esistono tecnologie automatiche che semplificano le cose, non sempre però i tergicristalli automatici funzionano a dovere sulle Tesla, tanto per fare un esempio. Stiamo anche andando verso l’era dell’intelligenza artificiale sulle auto, per eseguire delle operazioni basterà dunque chiederle semplicemente alla vettura (Renault ha inventato l’avatar Reno sulla nuova R5), anche qui però abbiamo bisogno di qualche anno prima che la tecnologia sia perfettamente matura; nonostante questo i comandi fisici restano e resteranno, per Euro NCAP, un’ancora di salvezza imprescindibile. Per Tesla & Co, ovvero quei produttori che negli ultimi anni hanno scelto di togliere sempre più tasti fisici dai loro abitacoli, potrebbero dunque arrivare tempi difficili. I tasti fisici potrebbero costare le 5 Stelle di valutazione, il che sarebbe un disastro a livello di immagine, vedremo dunque se Elon Musk (e competitor) faranno un passo indietro e torneranno a dotare le loro auto di tasti cliccabili.

Ecco nel frattempo cosa ha dichiarato Matthew Avery, direttore dello sviluppo strategico presso Euro NCAP: “L’uso eccessivo di schermi touch sulle auto sta portando quasi tutti i produttori ad affidare controlli chiave al display centrale della vettura, obbligando i conducenti a spostare gli occhi dalla strada. Questo fa alzare il rischio di incidenti da distrazione, per questo motivo i nuovi test Euro NCAP a partire dal 2026 terranno conto anche dei tasti fisici presenti a bordo per valutare la sicurezza di un’auto. i tasti dovrebbero essere intuitivi, un conducente dovrebbe essere in grado di attivarli anche tenendo gli occhi saldi sulla strada”. I produttori sono dunque avvisati, possiamo prepararci a un ritorno massiccio dei tasti fisici sulle auto?