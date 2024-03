L'auto più strana che vedrete oggi: dove sono le ruote posteriori? E che prezzo...

In ambito automotive vediamo parecchie cose che potremmo definire “strambe” e l’auto che vi mostriamo oggi (e che forse ancora non conoscete) rientra a pieno titolo nella categoria. Guardate bene il design, non notate niente al posteriore? Le ruote posteriori non sono al loro tradizionale posto, come mai?

Se chiedete a un bimbo di disegnare un’automobile, molto probabilmente la disegnerà rossa (come diceva Enzo Ferrari) e con le ruote ai quattro angoli. I designer tedeschi della Geparda (versione tedesca della parola ghepardo) invece hanno pensato di sovvertire tutto. Le ruote sono rimaste quattro, le due posteriori però sono state spostate verso il centro. Per questo motivo la vettura appare davvero strana a prima vista, come fosse una sorta di “tre ruote” con una larga gomma posteriore centrale.

Secondo i costruttori, le ruote posteriori montate centralmente aumentano la stabilità della vettura, dotata inoltre di uno stabilizzatore H&R all’anteriore e ammortizzatori Eibach al posteriore. Alla base del veicolo ci sarebbe una Volkswagen Up! modificata, pensata soprattutto per i ragazzi di 16 anni e più; parliamo infatti di un quadriciclo che si pone come concorrente della Citroen Ami, della Fiat Topolino o della nuova Swapa ZIP che abbiamo provato in anteprima.

La Geparda però non è 100% elettrica: prendendo spunto dalla Up!, il motore è un 1.0 litri a benzina, rispetto alla city car Volkswagen però la potenza è stata abbassata di 20 CV circa. La trazione anteriore viene trasmessa da un cambio a cinque rapporti e la velocità massima è di 110 km/h (motivo per cui è rivolta a ragazzi 16+, non quattordicenni, che possono fermarsi a 45 km/h).

La scheda tecnica continua con circa 900 kg di peso, freni a tamburo posteriori, freni a disco anteriori, quattro airbag, ABS ed ESP. L’omologazione permette di viaggiare in quattro persone purché si resti al di sotto dei 1.360 kg totali. Arriviamo così al prezzo: abbiamo storto un po’ il naso di fronte ai 13.000 euro dello Swapa ZIP, per la Geparda però sono necessari circa 20.000 euro. È proprio vero che i prezzi attuali del settore automotive sono del tutto fuori controllo...

