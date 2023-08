Le auto sportive più richieste sul mercato dell'usato: gli italiani sognano le tedesche

Oggi gli appassionati di automobili non fanno altro che parlare della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, che però verrà costruita solo in 33 unità. Per loro il terreno maggiormente fertile resta quello dell’usato, ma quali sono i modelli più desiderati dagli automobilisti italiani?

Ci aiuta a rispondere a questa particolare domanda un nuovo studio di Carfax, leader nella nella fornitura di informazioni sui veicoli usati a livello mondiale. Al primo posto dei brand più desiderati dagli italiani c’è sicuramente Porsche, con i modelli di Stoccarda che da soli hanno ottenuto il 53% delle richieste di report su Carfax. Jaguar è al secondo posto con il 22%, mentre al terzo troviamo Maserati con il 14%.

Fra le supercar gli italiani continuano a sognare imperterriti una Ferrari, con il 7% delle richieste, seguono poi Lamborghini al 2%, Aston Martin, Bentley e Lotus all’1%, McLaren e Rolls-Royce allo 0,1%. L’età media dei veicoli ricercati è abbastanza alta, si parla infatti di 12 anni (il parco auto italiano è vecchissimo), mentre il chilometraggio medio si attesta sugli 89.000 km.

Come sempre accade sul mercato dell’usato, una buona fetta di queste auto premium può comportare dei rischi: secondo i dati Carfax il 22% del totale potrebbe aver subito dei danni occulti. Bisogna poi stare attenti alle auto importate, che valgono il 18% del fattore di rischio. Gli incidenti riguardano l’11% dei casi, mentre la classica truffa del chilometraggio scalato tocca il 3% del totale. Come sempre, dunque, occhi aperti e attenzione massima, controllate tutto ciò che potete prima di un acquisto.