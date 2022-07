Le auto sportive Hyundai hanno una musa ispiratrice tedesca: il boss ammira Porsche

Hyundai sta facendo passi da gigante nel mondo dell’automobile non solo con le auto per tutti i giorni, ma soprattutto con la gamma sportiva del marchio, quella caratterizzata dalla N maiuscola. E come afferma il boss del brand coreano, l’ispirazione arriva da una nota casa di supercar tedesche.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine australiano Car Expert, in occasione del lancio della Ioniq 6, il CEO Jaehoon Chang ha infatti ammesso di provare profonda ammirazione per Porsche, e in particolare per la sua strategia di mantenere i propri modelli fedeli alla tradizione del marchio, con un chiaro riferimento alla 911.

“Per costruire un'auto come la Porsche 911 non solo ci vogliono decenni, ma richiede anche un impegno incrollabile per migliorare qualcosa che la maggior parte delle persone crede già essere l'auto sportiva perfetta", ha detto Chang alla pubblicazione. “Rimanere fedeli a un progetto e non cambiare continuamente le cose è ciò che rende quell'auto così speciale. La 911 non cambia. Non sono sicuro che qualcuno possa mai emulare qualcosa come la 911. È quasi una forma perfetta fino a quando non arriva la prossima”.

E forse è anche per questo che il corpo vettura della Ioniq 6 presenta delle linee assimilabili alle rotondità inconfondibili della 911, sebbene restino due veicoli ben diversi tra loro. A tal proposito, il CEO del brand coreano ha aggiunto: “Non sto dicendo che costruiremo mai un'auto per rivaleggiare con la Porsche 911, ma se guardi i due prototipi Rolling Lab che abbiamo rivelato questa settimana, la RN22e e la N Vision 74, avrai un'idea di come siamo stiamo andando in termini di auto sostenibili ad alte prestazioni”.

Ricordiamo che la Hyundai RN22e è di fatto una versione più sportiva ed estrema della Ioniq 6, mentre la N Vision 74 deriva chiaramente dalla Hyundai Pony Coupé del 1974.