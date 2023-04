Le auto sportive meno care? Ecco la Top 5: è sfida Asia Europa

Se foste alla ricerca di un'auto sportiva dal costo contenuto ma dalla potenza interessante, allora dovreste fiondarvi su un'asiatica o un'europea. Abbiamo individuato le cinque migliori auto nel rapporto prezzo-potenza: ecco la classifica.

Partiamo dalla quinta posizione e da una delle piccole sportive più vendute in Italia, leggasi la Volkswagen Polo GTI. Si tratta di un'utilitaria di assoluta qualità e garanzia, in grado di montare un motore 2.0 TSI con ben 207 cavalli di potenza, sette in più rispetto alla versione precedente, e un cambio a 7 rapporti, per 1.327 kg di peso. Per averla bisognerà investire 31.258 euro, 151 euro per ogni cavallo a disposizione.



Ex aequo e quarta posizione per due vetture molto simili, due hatchback grintose come la Ford Focus ST e la Hyundai i30 N. Entrambe hanno una potenza di 280 cavalli per 40.500 euro circa, il che significa che ogni cavallo costerà esattamente 146 euro. Due splendide vetture in grado di raggiungere i 250 km/h la prima. e i 245 la seconda.



Saliamo in classifica e arriviamo al terzo porto dove troviamo l'interessante Hyundai i20 N, una piccola belva con ben 204 cavalli di potenza con un consumo di 18.9 km per ogni litro e un peso di 1.190 kg. Costa 29.250 euro il che significa che ogni cavallo lo pagherete solo 143,3 euro.



Torniamo in Europa con un altro gioiello fra le piccole sportive, leggasi la Leon Cupra, in grado di montare un motore 2.0 TSI da ben 300 cavalli DSG, per un peso di 1.490 kg e una velocità massima di 250 km/h limitata. Il prezzo è di 42.150 euro, 140,5 euro per ogni cavallo a disposizione.



Chiudiamo la top 5 con la Nissan 370Z, un'altra delle sportive più economiche in circolazione e nel contempo più amata fra le “jappo”. Con un motore V6 3.7 benzina da 344 cavalli, e un peso di 1.610 kg, la cattiva nipponica raggiungere i 250 km/h, per un prezzo di 45.910 euro, esattamente 133,4 euro a cavallo.