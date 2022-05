La nuova auto sportiva di John Cena: una MGC GT del 1969 con V8 da 600 CV

John Cena ha nuova auto da sistemare in garage: parliamo di una restomod MG che ha decisamente molta più potenza dell'originale. Alla base del progetto troviamo una MGC GT del 1969 , che ora di vintage ha quasi solo il design...

Le modifiche sulla vettura originale sono sostanziali, innanzitutto le sospensioni originali MG sono state smontate per far posto a un setup Mustang II sul frontale (a proposito: ricordate quando John Cena sfondò una parete di vetro con una Mustang?), un setup four-link al posteriore. Ma parliamo del motore: abbiamo un 6.2 litri LS V8 di Chevrolet customizzato per l'occasione, capace di erogare fino a 600 CV - che sono parecchi per un veicolo che pesa soltanto 952 kg. Questo propulsore è connesso a un cambio totalmente manuale, dunque il piacere di guida è assicurato.



A livello di design, i sedili azzurri sono stati impreziositi con inserti arancioni, anche se bisogna ammettere che quasi nulla della vettura originale è rimasto al suo posto all'interno dell'abitacolo. Inoltre i sedili sono stati spostati leggermente indietro e i pedali un po' avanti per far entrare comodamente Cena, che si lamentava di non entrare comodamente all'interno dell'abitacolo - in effetti l'ex wrestler non è solo alto ma anche parecchio massiccio, motivo per cui è stato necessario "allargare" tutto. Per festeggiare la cosa John Cena ha ricevuto la vettura indossando uno dei suoi vestiti eleganti migliori, preannunciando inoltre il suo nuovo progetto: una replica della Bugatti Type 57C.