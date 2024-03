Quali auto stanno sparendo dal mercato per le norme sulla sicurezza informatica? L'elenco

Sono tante le auto che le case automobilistiche stanno ritirando dal mercato per via dell'introduzione delle nuove norme Ue più severe in quanto a sicurezza informatica. Entreranno in vigore ufficialmente da luglio e rischiano di “eliminare” alcune vetture appartenenti a marchi blasonati.

Stando a quanto specificato da Automobilwoche, fra le auto che verranno “bannate” troviamo la piccola Volkswagen Up, che potrebbe rivedersi sotto forma di ID.1 in versione elettrica. Assieme a lei anche il Transporter T6.1 sempre di VW, nonché le versioni termiche di Porsche Macan, Cayman e Boxster.

La maggior parte di esse, precisa ancora il portale, non può già più essere ordinata. "Le Up sono già state prodotte per il mercato tedesco e consegnate ai rivenditori", le parole di un portavoce della VW, mentre negli altri Paesi la consegna dei veicoli andrà avanti fino alla metà dell'anno, dopo di che la piccola city car tedesca non verrà più prodotta.

La stessa sorte toccherà al sopracitato T6.1 così come fanno sapere da Hannover: la produzione è ancora in corso ma si fermerà a giugno, con tutti gli ordini già esauriti. Le nuove norme UE entreranno in vigore dal 7 luglio di conseguenza tutte le nuove auto prodotte non a norma non potranno essere consegnate e/o prodotte oltre quella data, ne tanto meno immatricolate.

Thomas Schafer, numero uno VW, ha fatto sapere che adattare i due modelli costerebbe di più che eliminarli dal listino: “Dovremmo integrare un'architettura elettronica completamente nuova. Sarebbe semplicemente troppo costoso”, aggiungendo un “Purtroppo”, con riferimento in particolare alla Up, che è ancora molto richiesta.

Secondo Stefan Bratzel del Center of Automotive Management (CAM) di Bergisch Gladbach per adattare i veicoli non a norma bisognerebbe investire milioni di euro, e ciò sta ovviamente scoraggiando le case automobilistiche. "Avremmo potuto sicuramente vendere l'auto per altri dieci anni", le parole di Carsten Intra a capo di Volkswagen Veicoli Commerciali (VWN), tenendo conto che il T6.1 fino a poco tempo fa era il modello più venduto dal marchio.

Come detto sopra anche Porsche ha dovuto chiudere gli ordini per le versioni a motore combustione di Porsche Macan, di recente svelata anche elettrica, nonché di Boxster e Cayman. I modelli continueranno ad essere prodotti ma solo per l'esportazione.

In passato, invece, è toccato all'Audi TT venire sacrificata così come la R8 (che non avrebbe avuto comunque un erede al di là delle normative Ue). A fine mese, invece, stop alla Smart EQ ForTwo, mentre Renault dirà addio alla Zoe.

